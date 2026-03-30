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Tragödie vor Testspiel

Fan stürzt im renovierten WM-Stadion in den Tod

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.03.2026 07:19
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schockmoment bei der Wiedereröffnung des Aztekenstadions in Mexiko-Stadt! Noch vor dem Anpfiff des Testspiels zwischen Mexiko und Portugal kam ein Fan ums Leben. Der Mann stürzte aus dem VIP-Bereich in die Tiefe.

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Nach Angaben der Polizei wollte der offenbar alkoholisierte Fan über ein Außengeländer vom zweiten in den ersten Stock springen. Dabei verlor er die Kontrolle und fiel ins Erdgeschoss. Sanitäter versuchten noch, den Mann zu retten, doch jede Hilfe kam zu spät.

Proteste rund ums Stadion
Vor dem Spiel kam es zudem zu mehreren Demonstrationen. Gruppen machten auf vermisste Angehörige aufmerksam, setzten sich für Tierschutz ein und protestierten gegen Gentrifizierung.

(Bild: EPA/TOMAS PEREZ)
(Bild: AFP/YURI CORTEZ)

Kaum sportliche Höhepunkte
Das Testspiel selbst bot wenige Highlights. Mexiko und Portugal trennten sich torlos 0:0. Beide Teams mussten auf mehrere verletzte Spieler verzichten – darunter auch Cristiano Ronaldo, der seit Ende Februar mit einer Muskelverletzung fehlt.

Das Aztekenstadion: Mexikos Fußballtempel
Das Aztekenstadion: Mexikos Fußballtempel(Bild: AFP/YURI CORTEZ)
(Bild: AFP/CARL DE SOUZA)

WM wirft Schatten voraus
Das Aztekenstadion wird auch bei der kommenden Weltmeisterschaft eine wichtige Rolle spielen. Insgesamt fünf Spiele sind dort geplant, darunter drei Gruppenspiele und zwei K.-o.-Partien. Das Turnier in Mexiko, Kanada und den USA startet am 11. Juni.

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