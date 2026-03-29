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Bei F1-Rahmenprogramm

Horror-Crash! Porsche überschlägt sich mehrmals

Motorsport
29.03.2026 14:53
Beim F1-Randprogramm in Japan sorgte ein Horror-Unfall für Aufsehen.
Beim F1-Randprogramm in Japan sorgte ein Horror-Unfall für Aufsehen.(Bild: Twitter.com/Juan Manuel Collazo)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dramatische Szenen in Suzuka. Bei einem Randprogramm für das Formel-1-Rennen in Japan kam es zu einem schweren Unfall. Im Porsche-Carrera-Cup überschlug sich der Japaner Masa Taga mehrmals und krachte in den Fangzaun. Unglaublicherweise überstand der Fahrer den Crash unverletzt.

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Der Porsche vom 54-jährigen Masa Taga kollidierte am Suzuka International Racing Course mit seinen Konkurrenten Hiro, woraufhin er sich mehrmals überschlug und sogar mehrere Meter abhob. Unweit einer Zuschauertribüne schlug der Japaner dann heftig in den Fangzaun. Sofort eilten Rettungskräfte zum Unfallsort und gaben schnell Entwarnung – der Fahrer konnte unverletzt seinen Wagen verlassen und gab sogar einen Daumen hoch.

Verspäteter Formel-1-Start
Den größten Schaden trug wohl die Strecke selbst davon, da der Fangzaun beim Einschlag kaputtging. Der Cup wurde abgebrochen und man begann sofort mit den Aufräumarbeiten, der Formel-1-Rennstart verschob sich trotzdem um zehn Minuten nach hinten.

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Letzter Crash erst vor zwei Wochen
Erst vor zwei Wochen kam es zu einem weiteren schweren Unfall beim Porsche-Carrera-Cup, damals vor dem Großen Preis von China. Dort kam es beim Rennstart zu einem heftigen Zusammenprall zwischen Francis Tija und Naquib Azlan, der mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hatte. Der 61-jährige Tija musste zwar ins Krankenhaus, zog sich jedoch ebenfalls keine schweren Verletzungen zu.

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