Horror-Crash! Porsche überschlägt sich mehrmals

Letzter Crash erst vor zwei Wochen

Erst vor zwei Wochen kam es zu einem weiteren schweren Unfall beim Porsche-Carrera-Cup, damals vor dem Großen Preis von China. Dort kam es beim Rennstart zu einem heftigen Zusammenprall zwischen Francis Tija und Naquib Azlan, der mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hatte. Der 61-jährige Tija musste zwar ins Krankenhaus, zog sich jedoch ebenfalls keine schweren Verletzungen zu.