Jakob Pöltl: Double-Double bei Raptors-Sieg

Mit einem Double-Double hat Jakob Pöltl am Freitag (Ortszeit) wesentlich zum 119:106 der Toronto Raptors gegen die New Orleans in der National Basketball Association (NBA) beigetragen. Der 30-jährige Wiener verbuchte 18 Punkte und elf Rebounds. Zudem steuerte er drei Assists und je einen Steal sowie Block in 29:33 Einsatzminuten bei. Scottie Barnes war mit 23 Zählern und zwölf Vorlagen ebenfalls doppelt zweistellig. Die Kanadier sind vorerst wieder Fünfter im NBA-Osten.
Der Sieg gegen den Liga-Nachzügler war gänzlich ungefährdet. Damit gelang den Raptors auch die Revanche für das 111:122 auswärts vor gut zwei Wochen. „Wir haben früh die Kontrolle übernommen, gut verteidigt und einige einfache Transition-Punkte erzielt“, sagte Pöltl. Er war bei dem „Teamerfolg“ einer von vier Spielern mit 18 Punkten und verzeichnete zudem sein siebentes Double-Double in der laufenden Saison. Am Sonntag empfangen die Raptors mit Orlando Magic einen unmittelbaren Konkurrenten um den direkten Play-off-Einzug.
Atlanta und Miami verloren
Toronto (41:32-Siege) übernahm auch deshalb wieder den fünften Rang in der Eastern Conference, weil die Atlanta Hawks (41:33) bei den Boston Celtics mit 102:109 verloren. Ebenfalls eine Niederlage setzte es mit 128:149 für Miami Heat (39:35) bei den Cleveland Cavaliers.
Erster Vater-Sohn-Assist in der NBA-Geschichte
Titelverteidiger und NBA-Spitzenreiter Oklahoma City Thunder bezwang die Chicago Bulls mit 131:113. Nikola Jokic führte die Denver Nuggets mit seinem vierten Triple-Double hintereinander zu einem 135:129 gegen Utah Jazz. Der serbische Center markierte 33 Punkte, 16 Rebounds und zwölf Assists. Die Los Angeles Lakers fixierten erst im Schlussviertel das 116:99 gegen die Brooklyn Nets, zu dem Luka Doncic 41 Zähler beisteuerte. Highlight der Partie war der erste Vater-Sohn-Assist überhaupt in der NBA-Geschichte. LeBron James gab im zweiten Viertel einen Pass auf Bronny, den der Junior zu einem Dreipunkter verwertete.
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