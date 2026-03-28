Jakob Pöltl: Double-Double bei Raptors-Sieg

Erster Vater-Sohn-Assist in der NBA-Geschichte

Titelverteidiger und NBA-Spitzenreiter Oklahoma City Thunder bezwang die Chicago Bulls mit 131:113. Nikola Jokic führte die Denver Nuggets mit seinem vierten Triple-Double hintereinander zu einem 135:129 gegen Utah Jazz. Der serbische Center markierte 33 Punkte, 16 Rebounds und zwölf Assists. Die Los Angeles Lakers fixierten erst im Schlussviertel das 116:99 gegen die Brooklyn Nets, zu dem Luka Doncic 41 Zähler beisteuerte. Highlight der Partie war der erste Vater-Sohn-Assist überhaupt in der NBA-Geschichte. LeBron James gab im zweiten Viertel einen Pass auf Bronny, den der Junior zu einem Dreipunkter verwertete.