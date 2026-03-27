Im Prater trumpft nicht nur der ÖFB-Kapitän auf!

5:1 gegen Ghana – Österreichs Nationalteam hat einen Traumstart ins Länderspiel-Jahr 2026 hingelegt! Das Team unter der Lupe von „Krone“-Redakteur Lukas Schneider:
Notenschlüssel: 6 – Weltklasse, 5 – sehr stark, 4 – stark, 3 – Durchschnitt, 2 – schwach, 1 – nicht sein Tag, 0 – zu kurz eingesetzt
Alexander Schlager – 3
Hatte einen sehr ruhigen Abend, wurde nie geprüft.
Stefan Posch – 4
Über seine Seite ließ er hinten kaum etwas zu, wurde nach der Pause mutiger, belohnte sich mit dem 3:0.
Kevin Danso – 5
Gute Vorstöße, holte mit seinem Kopfball den Elfmeter heraus. Hinten kompromisslos, nur Adu verlangte dem Tottenham-Legionär einmal alles ab.
Marco Friedl – 4
Spielte unaufgeregt, blieb in den Duellen gegen den körperlich robusten Angriff der Gäste fast in jeder Aktion der Sieger.
Phillipp Mwene – 3
Schaltete sich nicht nur einmal gut nach vorne ein.
Florian Grillitsch – 5
Rettete einmal gegen Adu mit einem Tackling bärenstark. Strahlte auch mit dem Ball Sicherheit aus, fand oft den richtigen Mitspieler.
Nicolas Seiwald – 5
Die Präsenz vom Dauerläufer ist sehr viel wert, er hatte das letzte Wort.
Romano Schmid – 3
Spulte viele Meter ab.
Christoph Baumgartner – 4
Toller Pass, der das 1:0 ermöglichte, sein Kopfball hätte sich ein Tor verdient.
Marcel Sabitzer – 5
Wenn er seine Beine im Spiel hatte, wurde es stets gefährlich. Übernahm beim Elfmeter Verantwortung.
Michael Gregoritsch – 4
War vor der Pause nicht vom Glück verfolgt, kämpfte sich in die Partie, stand beim 2:0 goldrichtig.
Florian Wiegele – 3
Beim Tor chancenlos.
Philipp Lienhart – 3
Zu zögerlich beim 1:3.
Patrick Wimmer – 3
Seine Schnelligkeit bereitet jedem Team Probleme.
Alexander Prass – 3
Souverän.
Paul Wanner – 5
Top-Wechselpass vor dem 2:0. Technisch ohne Frage eine absolute Verstärkung.
Marko Arnautovic – 3
Spielfreudig.
Carney Chukwuemeka – 5
Absolvierte wie Wanner ein sehr starkes Debüt.
Michael Svoboda – 3
Unauffällig.
Affengruber, Kalajdzic – 0
Zu kurz eingesetzt
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