Junioren-WM: Zwei Bronzemedaillen für Österreich

Pia Hauzenberger hat am Sonntag bei der Alpinski-WM der Junioren und Juniorinnen in Narvik zwei Bronzemedaillen gewonnen.
Die 20-Jährige wurde erst im Super-G 0,52 Sek. hinter der Französin Emy Charbonnier Dritte, Silber ging an die US-Amerikanerin Logan Grosdidier (+0,41).
Mit Leonie Raich gab es auch in der Teamkombination Bronze, auch hier fehlten 0,52 Sek. auf den Titel. Es siegte Frankreich mit Charbonnier/Ilona Charbotel vor Italien mit Ludovica Righi/Anna Trocker.
