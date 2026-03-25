Sohn als Zeuge bei Tat
Bat um Hilfe im Haushalt: Ehefrau erschossen
Der Haushalt ist ein häufiger Grund für Streitigkeiten unter Paaren – im US-Bundesstaat Kentucky hat ein Konflikt um den Hausputz vor Kurzem ein tödliches Ende genommen. Nachdem Carolyn Ross dabei Hilfe einforderte, wurde sie von ihrem Ehemann kurzerhand erschossen.
Das spätere Gewaltopfer soll ihren Gatten darum gebeten haben, er solle das Haus aufräumen, da sie verreisen wollten und sie es sauber haben wolle, wenn sie zurückkämen, berichtete der Sender WDRB. Nach dieser Ansage soll Patrick Brents komplett ausgeflippt sein.
Opfer flehte Schützen an
Der 57-Jährige ging laut Gerichtsakten während des Streits ins Schlafzimmer und habe eine Pistole geholt. Der Sohn habe gegenüber der Polizei erklärt, seine Mutter habe ihren Mann angefleht, sie nicht zu erschießen. Dieser habe aber nur entgegnet: „Was willst du denn dagegen tun?“
Der Sohn habe den Schuss auf seine Mutter mitansehen müssen. Eine Kugel habe sie in den Bauch getroffen und sie brach zusammen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie jedoch wenig später verstarb.
Schütze spricht von Unfall
Der Verdächtige stellt den Sachverhalt jedoch anders dar: Er erklärte, er habe eigentlich gehen wollen, aber als seine Ehefrau in den Raum kam, habe sich ein Schuss gelöst. Er wurde am gleichen Tag festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt angeklagt. Gegen Bezahlung einer Kaution kam er jedoch bis zu Beginn des Gerichtsprozesses wieder frei.
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