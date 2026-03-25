Bat um Hilfe im Haushalt: Ehefrau erschossen

Schütze spricht von Unfall

Der Verdächtige stellt den Sachverhalt jedoch anders dar: Er erklärte, er habe eigentlich gehen wollen, aber als seine Ehefrau in den Raum kam, habe sich ein Schuss gelöst. Er wurde am gleichen Tag festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt angeklagt. Gegen Bezahlung einer Kaution kam er jedoch bis zu Beginn des Gerichtsprozesses wieder frei.