Carmen Maura spielte mit 80 erste Nacktrolle

Sie habe nur gestaunt, dass diese Anforderung erst so spät im Leben auf sie zukam. „Komischerweise musste ich mich bei all den Filmen, die ich schon gemacht habe, nie ausziehen.“ Sie habe das als „lustige Erfahrung“ gesehen und sei entspannt gewesen. „Meinen Körper akzeptiere ich so, wie er sich verändert – denn dass er sich verändert, ist offensichtlich.“