„Mit Budget von 7500 Euro kommt man nicht weit“

Nach Jahren des kontinuierlichen Abstiegs des einstigen Aushängeschilds, den Steelsharks aus Traun, schnuppert ein OÖ-Klub endlich wieder am Erstliga-Football. Denn die Huskies haben als neue Nummer eins den Aufstieg in die Division I fixiert, starten am Samstag um 15 Uhr gegen die Vienna Vikings II somit die Mission Rückkehr eines OÖ-Klubs in die Austrian Football League. „Vorerst wollen wir uns einmal in der Division I festigen, an einen sofortigen Aufstieg zu denken, wäre vermessen“, tritt Wels-Obmann Mario Zottele aber noch auf die Bremse. Mit Quarterback Manuel Kaisermayr und Legionär Cory Jones, will man aber zumindest schon eine ordentliche Duftmarke in der 2. Liga hinterlassen.