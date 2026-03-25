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Football-Saisonstart

„Mit Budget von 7500 Euro kommt man nicht weit“

Sport-Mix
25.03.2026 10:00
Die Huskies Wels wollen keine Bruchlandung erleiden.
Die Huskies Wels wollen keine Bruchlandung erleiden.(Bild: H.STRAUB)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Auftakt in die neue Football-Saison – in Oberösterreich gehen dabei die Huskies aus Wels als neue Nr. 1 in der Division I auf Punktejagd. Der neue Verbandsboss, Norbert Baumberger, startet hingegen mit einer herausfordernden Mission.

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Nach Jahren des kontinuierlichen Abstiegs des einstigen Aushängeschilds, den Steelsharks aus Traun, schnuppert ein OÖ-Klub endlich wieder am Erstliga-Football. Denn die Huskies haben als neue Nummer eins den Aufstieg in die Division I fixiert, starten am Samstag um 15 Uhr gegen die Vienna Vikings II somit die Mission Rückkehr eines OÖ-Klubs in die Austrian Football League. „Vorerst wollen wir uns einmal in der Division I festigen, an einen sofortigen Aufstieg zu denken, wäre vermessen“, tritt Wels-Obmann Mario Zottele aber noch auf die Bremse. Mit Quarterback Manuel Kaisermayr und Legionär Cory Jones, will man aber zumindest schon eine ordentliche Duftmarke in der 2. Liga hinterlassen.

OÖ-Boss Norbert Baumberger (re.) bringt einen großen Erfahrungsschatz mit.
OÖ-Boss Norbert Baumberger (re.) bringt einen großen Erfahrungsschatz mit.(Bild: GEPA)

„Zutaten sind alle da“
Deutlich mehr Vertrauen in die Arbeit der Huskies hat hingegen der neue OÖ-Präsident Norbert Baumberger. „Ich traue ihnen auf alle Fälle zu, dass sie durchmarschieren. Sie haben einen großen Kader und der Verein arbeitet sehr gut, alle Zutaten sind da, sie müssen es nur noch umsetzen“, so Baumberger. Und der ehemalige Nationalteamspieler und langjährige Vikings- und Raiders-Leistungsträger weiß, wovon er spricht. Seinen Erfahrungsschatz will Baumberger nun auch in OÖ einbringen.

Football in Oberösterreich

  •  Huskies Wels: Division I, Saisonstart am Samstag gegen die Vienna Vikings II (15).
  • Gladiators Ried: Division II, Saisonstart am Samtag gegen die  Steelsharks Traun (14).
  • Steelsharks Traun: Division II, Saisonstart am Samstag in Ried.
  • Predators Steyr: Division III, Saisonstart am 4. April bei den Black Valley Wild.
  • Goldwörth Racoons: Division III, Saisonstart am 4. April bei den Woodquarter Wolves.
  •  Gmunden Rams: Division III, Saisonstart am 5. April gegen die Pinzgau Silverbacks.

Bündelung der Kräfte
Sein Credo lautet dabei: „Nachwuchs, Nachwuchs, Nachwuchs!“ „Wenn man Richtung Wien und Tirol schaut, muss man leider sagen, dass Welten dazwischen sind. Wir können aber nur in kleinen Schritten denken, denn mit einem Budget von 7500 Euro kommt man als Landesverband nicht weit, es wird sehr schwierig“, so Baumberger. Umso wichtiger ist für ihn auch die Zusammenarbeit aller sechs OÖ-Klubs und die Bündelung der Kräfte.

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