„Manche Dinge muss man sich gut überlegen, …“

Kornetka stößt später zum Team

Stets an Rangnicks Seite war beim ÖFB bisher Lars Kornetka. Der Assistent stößt wegen seines neuen Engagements als Chefcoach des deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig laut Schöttel diesmal erst am Mittwoch zum Team. Bei der WM, der ersten seit 28 Jahren, für die sich Österreich qualifiziert hat, soll Kornetka dann aber noch einmal vom ersten Tag der Vorbereitung bis zum letzten Spiel für den ÖFB arbeiten, bevor er sich ganz seiner neuen Aufgabe widmet.