Amanda Peet: Krebs-Schock und Drama um Eltern

Tumor in der Brust

Kurz darauf die Gewissheit: ein kleiner Tumor in der Brust. Es folgten weitere Untersuchungen, Unsicherheit – und gleichzeitig die Sorge um ihre Eltern. Während sie noch auf Ergebnisse wartete, verschlechterte sich der Zustand ihres Vaters dramatisch. Peet reiste nach New York, kam jedoch zu spät, um sich zu verabschieden.