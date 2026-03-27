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Heimreise nach Rot: „Ich werde ihn freistellen“

Fußball International
27.03.2026 13:09
Frankreichs Dayot Upamecano flog mit einer Notbremse gegen Brasilien vom Platz.
Frankreichs Dayot Upamecano flog mit einer Notbremse gegen Brasilien vom Platz.(Bild: EPA/ADAM RICHINS)
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Von krone Sport

Heimreise nach Platzverweis! Frankreichs Dayot Upamecano flog sah beim 2:1-Erfolg im Testspiel gegen Brasilien die Rote Karte und kehrt nun nach München zu den Bayern zurück. „Ich werde ihn freistellen“, erklärte Nationaltrainer Didier Deschamps.

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Beim Stand von 1:0 durch Mbappé stoppte der Innenverteidiger Brasiliens Wesley vor dem Strafraum mit einem Foul. Nach einer VAR-Überprüfung zeigte Schiedsrichter schließlich die Rote Karte (55.). Für Upamecano war es der erste Platzverweis im Trikot der französischen Nationalmannschaft. Zuvor war er bereits zweimal als Bayern-Spieler sowie zweimal während seiner Zeit bei Red Bull Salzburg vom Platz gestellt worden.

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Frühere Heimreise
„Ich werde ihn freistellen“, kündigte Frankreichs Teamchef Didier Deschamps nach dem Spiel an. Damit könnte Upamecano laut französischen Medienberichten früher als geplant zum FC Bayern zurückkehren.

Frankreich-Coach Didier Deschamps
Frankreich-Coach Didier Deschamps(Bild: EPA/ADAM RICHINS)

Viele Wechsel geplant
Beim nächsten Testspiel gegen Kolumbien am Sonntag wird der Verteidiger aufgrund der Sperre ohnehin fehlen. Doch auch unabhängig davon plant Deschamps Veränderungen: „Ich werde am Sonntag viele Änderungen vornehmen. Jetzt ist es an der Zeit, den Spielern Spielpraxis zu geben, ich möchte sie sehen.“

Letzter Test vor der WM
Die Partie gegen Kolumbien ist für Frankreich der letzte Test vor der Weltmeisterschaft im Sommer. Beim Turnier in Kanada, Mexiko und den USA (11. Juni bis 19. Juli) trifft der Vize-Weltmeister von 2022 in Gruppe I auf Senegal, Norwegen sowie den Sieger des Playoff-Duells zwischen Irak und Bolivien.

Für Deschamps wird es zugleich ein Abschiedsturnier: Nach 14 Jahren als Teamchef plant der 57-Jährige sein Amt nach der WM niederzulegen.

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