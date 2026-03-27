Heimreise nach Rot: „Ich werde ihn freistellen“

Beim Stand von 1:0 durch Mbappé stoppte der Innenverteidiger Brasiliens Wesley vor dem Strafraum mit einem Foul. Nach einer VAR-Überprüfung zeigte Schiedsrichter schließlich die Rote Karte (55.). Für Upamecano war es der erste Platzverweis im Trikot der französischen Nationalmannschaft. Zuvor war er bereits zweimal als Bayern-Spieler sowie zweimal während seiner Zeit bei Red Bull Salzburg vom Platz gestellt worden.