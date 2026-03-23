Die YETI Camino Taschen im „Bergkrone“-Check

Wer draußen in den Bergen unterwegs ist, kennt das Problem: Ausrüstung wird nass, dreckig – oder beides gleichzeitig. Genau hier setzen die YETI Camino Taschen an. Denn diese robusten Bags sind nichts für Schönwetter-Abenteurer.
Schon beim ersten Griff wird klar: Die Camino ist kein gewöhnlicher Shopper. Das Material - bei YETI als „ThickSkin“ bekannt – ist extrem robust, wasserdicht und praktisch unverwüstlich. Die verschweißte Konstruktion soll dafür sorgen, dass weder Wasser noch Schmutz durch Boden oder Seiten eindringen.
Regen, Schnee, Schlamm? Egal. Einfach ausspülen – fertig, so behaupten es zumindest die Marketing-Strategien hinter YETI. Doch was steckt wirklich hinter der Marke?
Denn was viele nicht wissen: YETI ist kein Taschenhersteller im klassischen Sinn. Die Marke wurde 2006 in Texas (USA) von zwei Outdoor-Enthusiasten gegründet - ursprünglich mit dem Ziel, die robusteste Kühlbox der Welt zu bauen.
Heute steht YETI für ein ganzes Ökosystem an Premium-Outdoor-Equipment – von Trinkflaschen bis Taschen. Den gemeinsamen Nenner bildet dabei die kompromisslose Haltbarkeit.
Die „Bergkrone“ hat die Camino-Tasche bei Skitouren im winterlichen Gelände genauso wie im Redaktionsalltag ausprobiert. Nasse Felle, feuchte Handschuhe, schmutzige Skischuhe, Kamera-Equipment – alles landete in der Tasche. Ergebnis: nichts läuft im Auto aus, nichts weicht durch, nichts geht verloren. Und auch im „Krone“-Redaktionsalltag überzeugt die YETI-Tasche: Laptop, Kamera, Notizen, Kleidung – eine Tasche für alles und immer mit dabei.
Durchdacht bis ins Detail
Die Camino-Tasche ist dabei bewusst simpel gestaltet. Kein Reißverschluss, dafür schneller Zugriff. Extrem belastbare Griffe. Standfester Boden. Dank der Camino-Tasche war der Kofferraum meines Autos noch nie so aufgeräumt. Dazu kommen praktische Innenfächer und Befestigungsschlaufen außen. Die Camino-Taschen gibt es übrigens ist drei verschiedenen Größen – 50, 35 und 20 Liter.
Einziger Nachteil: YETI ist nicht nur für Robustheit bekannt, sondern auch für seine Premiumpreise. Je nach Größe kosten die Taschen zwischen 145 und 200 Euro – aber dafür halten die Produkte auch Jahre - wenn nicht sogar Jahrzehnte.
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