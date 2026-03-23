Die YETI Camino Taschen im „Bergkrone“-Check

Die „Bergkrone“ hat die Camino-Tasche bei Skitouren im winterlichen Gelände genauso wie im Redaktionsalltag ausprobiert. Nasse Felle, feuchte Handschuhe, schmutzige Skischuhe, Kamera-Equipment – alles landete in der Tasche. Ergebnis: nichts läuft im Auto aus, nichts weicht durch, nichts geht verloren. Und auch im „Krone“-Redaktionsalltag überzeugt die YETI-Tasche: Laptop, Kamera, Notizen, Kleidung – eine Tasche für alles und immer mit dabei.