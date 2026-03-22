Admira-Coach Silberberger zur „Experten-Thematik“

Die Positionen in den sozialen Medien der Admira nach der 0:3-Heimpleite gegen Rapid II sind großteils monoton. Der Ton ein rauer. Vor allem in Richtung Chefcoach Thomas Silberberger. Getrieben von Deja-vus aus dem Vorjahr, als man bekanntlich den Schritt aus Liga zwei im Finish verstolperte, dominiert ein altbekanntes Thema. Das zweite Gleis des Tirolers als „Sky“-Experte kommt in der Südstadt mäßig gut an