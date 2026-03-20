Luka Doncic stiehlt NBA-Rekordmann James die Show

Im Mittelpunkt stand allerdings Teamkollege Doncic, der 60 Punkte erzielte und wie schon am Abend zuvor beim Sieg gegen die Houston Rockets seine Gegner in Grund und Boden spielte. Binnen 24 Stunden kam Doncic so auf 100 Punkte und hat nun in acht Partien in Serie immer mindestens 30 Zähler gesammelt für die Lakers, die alle diese Spiele gewonnen haben.