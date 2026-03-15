Frust bei Verstappen! Red-Bull-Pilot scheidet aus

Nächster Rückschlag für Red-Bull-Pilot Max Verstappen! Nachdem bereits das gesamte Rennen am Sonntag in China nicht nach Plan gelaufen war, musste er kurz vor Ende auch noch seinen Boliden abstellen und aufgeben.
Das ganze Wochenende hat bei Verstappen für Frust gesorgt. Am Sonntag folgte schließlich die Krönung. Nachdem der Niederländer in seinem Red Bull der Spitze bereits das gesamte Rennen weit hinterhergefahren war, musste er sein Auto schließlich sogar abstellen.
Frustrierendes Wochenende
In Runde 46 wird der Red Bull immer langsamer, Verstappen, der zu diesem Zeitpunkt sogar den Haas von Oliver Bearman hatte ziehen lassen müssen, wusste gleich: Dieses Rennen ist endgültig gelaufen.
Der ehemalige Serien-Champion stellte den Boliden schließlich in der Box ab und zog frustriert einen Schlussstrich unter ein enttäuschendes Wochenende.
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