Doja Cat sorgt in heißen Festivallooks für Aufruhr

Looks sollen wie „Fiebertraum“ sein

„Diese Show ist etwas ganz Besonderes, weil sie zeigt, wie ich mich in den letzten zwei Jahren entwickelt habe“, verriet Doja Cat gegenüber „Vogue“. „Es ist poetisch, wie ich mich für das, was ich bin, lieben gelernt habe. Ich wollte, dass diese Show wie ein textiler Fiebertraum wirkt.“