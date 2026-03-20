Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuerteufel unterwegs?

Müllcontainer loderte nun auch in der Donaustadt

Wien
20.03.2026 11:00
Völlig ausgebrannt war die Mülltonne in der Arminenstraße
Völlig ausgebrannt war die Mülltonne in der Arminenstraße(Bild: Eichert Robert)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Ein möglicher Brandstifter sorgt in der Donaustadt für Schrecken. Unter Anrainern wächst der Verdacht, dass es sich um einen Serien-Täter handeln könnte. Auch in Favoriten trieb zuletzt ein Feuerteufel sein Unwesen. 

0 Kommentare

Nun loderte ein gelber Müllcontainer auch in der Donaustadt. Auf seinem Weg zur Arbeit fand Anrainer Robert E. diese Woche einen gelben Müllcontainer in der Arminenstraße völlig ausgebrannt vor. „In der Nacht wollte sich scheinbar jemand ein wenig aufwärmen“, ist er entsetzt. 

Auf der Plattform Facebook wird unter Donaustädterinnen bereits spekuliert, ob nicht gleich mehrere Feuerteufel unterwegs sind. 

Unbekannter zündelte in Favoriten 
Auf die ganze Stadt gesehen mag das stimmen. Denn auch in Favoriten treibt ein Brandstifter zuletzt sein Unwesen – die „Krone“ berichtete. In der Brantinggasse zündelte dort eine unbekannte Person immer wieder. Auch hier macht sich Angst unter den Anrainern breit. 

Lesen Sie auch:
Vor allem auf Geld, Gold und Schmuck haben es die Diebe abgesehen. (Symbolbild)
Zwei Grätzel im Visier
Die Donaustadt zittert vor den Serien-Einbrechern
28.01.2026
Feuerteufel unterwegs
Immer wieder stehen hier Mülltonnen in Brand
10.03.2026

Auf Anfrage bei der Polizei glaubt man nicht, dass die Vorfälle in Favoriten und der Donaustadt zusammenhängen. Bisher gäbe es auch keine Hinweise auf eine mögliche Brandserie, heißt es. 

Außerdem könne Brandstiftung in den meisten Fällen ausgeschlossen werden, so die Polizei. Oftmals liege die Ursache für brennende Mülltonnen etwa in unsachgemäßer Entsorgung von Abfall oder noch glühenden Zigarettenstummeln. Die Polizei untersuche Brandstellen aber gründlich und leite gegebenenfalls Ermittlungen ein.

Angst vor Vandalismus 
In der Donaustadt wächst aber die Sorge, dass sich Vandalenakte mehren könnten. Schon im Vorjahr hatte ein Mann gleich mehrere Autos angezündet und fasste eine Haftstrafe aus. 

In der Vergangenheit wurde die Donaustadt von Serien-Reifenstechern und -Autoknackern heimgesucht. Zuletzt herrschte Alarmstufe Rot um das Mühlwasser und auch um die Kirschenallee in Wien: Dutzende Einbrüche wurden dort verzeichnet. Eine bedenkliche Entwicklung, sind sich die Anrainer einig. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
20.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 14°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
5° / 15°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
4° / 14°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
4° / 14°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
4° / 14°
Symbol wolkig

krone.tv

E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
172.575 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
164.159 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
136.559 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1956 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
1417 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1008 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Mehr Wien
Massenansturm in Wien
Zigtausende feiern Ende des Ramadan auf Donauinsel
Feuerteufel unterwegs?
Müllcontainer loderte nun auch in der Donaustadt
Josefstadt
„Zemlinsky“: Unscharfes Panorama im Promi-Auftrieb
Starparade an der Burg
Wenn Theater brutal von der Realität überholt wird
Krone Plus Logo
Erneut Millionenkosten
Luxus-Radweg geschrumpft, aber nur für kurze Zeit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf