Müllcontainer loderte nun auch in der Donaustadt

Unbekannter zündelte in Favoriten

Auf die ganze Stadt gesehen mag das stimmen. Denn auch in Favoriten treibt ein Brandstifter zuletzt sein Unwesen – die „Krone“ berichtete. In der Brantinggasse zündelte dort eine unbekannte Person immer wieder. Auch hier macht sich Angst unter den Anrainern breit.