Müllcontainer loderte nun auch in der Donaustadt

Ein möglicher Brandstifter sorgt in der Donaustadt für Schrecken. Unter Anrainern wächst der Verdacht, dass es sich um einen Serien-Täter handeln könnte. Auch in Favoriten trieb zuletzt ein Feuerteufel sein Unwesen.
Nun loderte ein gelber Müllcontainer auch in der Donaustadt. Auf seinem Weg zur Arbeit fand Anrainer Robert E. diese Woche einen gelben Müllcontainer in der Arminenstraße völlig ausgebrannt vor. „In der Nacht wollte sich scheinbar jemand ein wenig aufwärmen“, ist er entsetzt.
Auf der Plattform Facebook wird unter Donaustädterinnen bereits spekuliert, ob nicht gleich mehrere Feuerteufel unterwegs sind.
Unbekannter zündelte in Favoriten
Auf die ganze Stadt gesehen mag das stimmen. Denn auch in Favoriten treibt ein Brandstifter zuletzt sein Unwesen – die „Krone“ berichtete. In der Brantinggasse zündelte dort eine unbekannte Person immer wieder. Auch hier macht sich Angst unter den Anrainern breit.
Auf Anfrage bei der Polizei glaubt man nicht, dass die Vorfälle in Favoriten und der Donaustadt zusammenhängen. Bisher gäbe es auch keine Hinweise auf eine mögliche Brandserie, heißt es.
Außerdem könne Brandstiftung in den meisten Fällen ausgeschlossen werden, so die Polizei. Oftmals liege die Ursache für brennende Mülltonnen etwa in unsachgemäßer Entsorgung von Abfall oder noch glühenden Zigarettenstummeln. Die Polizei untersuche Brandstellen aber gründlich und leite gegebenenfalls Ermittlungen ein.
Angst vor Vandalismus
In der Donaustadt wächst aber die Sorge, dass sich Vandalenakte mehren könnten. Schon im Vorjahr hatte ein Mann gleich mehrere Autos angezündet und fasste eine Haftstrafe aus.
In der Vergangenheit wurde die Donaustadt von Serien-Reifenstechern und -Autoknackern heimgesucht. Zuletzt herrschte Alarmstufe Rot um das Mühlwasser und auch um die Kirschenallee in Wien: Dutzende Einbrüche wurden dort verzeichnet. Eine bedenkliche Entwicklung, sind sich die Anrainer einig.
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