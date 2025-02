Nachfrage steigt: Neue Piloten braucht das Land

Mehr Interessenten als freie Stellen

Einer, der den Sprung ins AUA-Cockpit bereits geschafft hat, ist Max Beichl. Der erst 24-Jährige ist als First Officer (Co-Pilot) auf einer Embraer 195, einem Kurzstreckenflugzeug, tätig. Was gefällt ihm an seinem besonderen Beruf? „Die tolle Aussicht! Nein, ohne Spaß. Mich fasziniert besonders die Zusammenarbeit mit so vielen unterschiedlichen Menschen, die alle für dasselbe Thema brennen und unsere Arbeit überhaupt erst ermöglichen“, so der gebürtige Wiener. Standort, Umfeld und das Arbeitsklima bei Austrian hätten seinen Wünschen am besten entsprochen. Pauschale Angaben zum Einstiegsgehalt im AUA-Cockpit werden übrigens keine gemacht, da hier noch unterschiedliche Faktoren (Zulagen, Vorkenntnisse, Erfahrung) mit berücksichtigt werden. Es bewerben sich aber immer mehr Interessenten, als vakante Stellen vorhanden sind. Auf die Bewerber kommt hier dann jedenfalls ein sehr selektiver Auswahlprozess zu.