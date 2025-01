Wer ist schuld am Tod des jungen Swiss-Stewards?

Die folgenschwere Notlandung des Swiss-Flugzeuges LX1885 am 23. Dezember am Flughafen Graz-Thalerhof lässt weiterhin Fragen offen. Wie bekannt, verstarb ein Steward (23) wenige Tage nach dem Manöver – in der Maschine war plötzlich Rauch aufgestiegen – im LKH-Uniklinikum Graz. Die Obduktion hat einen hypoxischen Hirnschaden aufgrund eines schweren Sauerstoffmangels im Gehirn und eine massive Hirnschwellung ergeben. Außerdem war das Herz des Mannes stark vergrößert und er litt an einer eitrigen Bronchitis.