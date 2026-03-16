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Warum „Nichtstun“ plötzlich zum Erfolgsrezept wird

Bergkrone Kurzmeldungen
16.03.2026 12:01
Ein guter Schlaf ist viel wichtiger, als bisher angenommen wurde.
Ein guter Schlaf ist viel wichtiger, als bisher angenommen wurde.(Bild: Garmin)
Porträt von Bergkrone
Von Bergkrone

Immer schneller, immer mehr Leistung – so tickt unsere Gesellschaft. Doch was, wenn der wahre Schlüssel zu Erfolg und Fitness genau das Gegenteil ist? Neue Erkenntnisse zeigen: Wer richtig „nichts tut“, kann plötzlich mehr leisten als je zuvor. Und sogar Spitzensportler schwören darauf …

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Während wir nachts scheinbar untätig im Bett liegen, läuft im Körper ein regelrechtes Hochleistungsprogramm ab. Muskeln werden repariert, Hormone reguliert, das Gehirn sortiert Erinnerungen – und Stress wird abgebaut. Kurz gesagt: Während wir schlafen, arbeitet unser Körper auf Hochtouren.

Trotzdem fühlen sich viele Menschen morgens nicht wirklich erholt. Studien zeigen laut Garmin sogar: Viele überschätzen ihre eigene Schlafqualität. Gleichzeitig wissen viele gar nicht genau, wie gut sie tatsächlich schlafen – oder wann ihr Körper wirklich regeneriert.

Ein entscheidender Faktor ist dabei unser zirkadianer Rhythmus, also die innere Uhr. Sie steuert Schlaf, Hormone, Körpertemperatur und Energielevel. Gerät sie aus dem Takt, fühlen wir uns trotz langer Nächte müde und ausgelaugt.

Stress – der heimliche Leistungs-Killer
Leistung entsteht nicht durch Dauerstress. Im Gegenteil: Wer ständig unter Strom steht, riskiert körperliche und mentale Erschöpfung.

Ein wichtiger Indikator dafür ist etwa die Herzfrequenzvariabilität – also die Fähigkeit des Herzens, flexibel auf Belastung zu reagieren. Hohe Werte gelten als Zeichen eines gut regenerierten Körpers. Sinkt dieser Wert dauerhaft, kann das ein Warnsignal für Stress oder Überlastung sein.

Auch der Ruhepuls verrät viel über unseren Zustand. Ist er erhöht, kann das ein Hinweis darauf sein, dass der Körper gerade mit Stress, Krankheit oder mangelnder Erholung kämpft.

Warum Pausen plötzlich wichtig sind
Doch Regeneration bedeutet nicht nur Schlaf. Auch bewusste Pausen im Alltag spielen eine wichtige Rolle. Atemübungen, Meditation oder kurze Ruhephasen können helfen, das Nervensystem herunterzufahren und den sogenannten Parasympathikus zu aktivieren – jenen Teil unseres Körpers, der für Entspannung und Erholung zuständig ist.

Selbst ein kurzer Powernap kann dabei helfen, neue Energie zu tanken. Vorausgesetzt, Dauer und Zeitpunkt stimmen. Dann wirkt ein Nickerchen wie ein kleiner Neustart für Körper und Gehirn.

Spitzensportlerin schwört auf Schlaf
Wie wichtig Regeneration wirklich ist, weiß auch Sprint-Star Gina Lückenkemper. Die mehrfache Europa- und Deutsche Meisterin bezeichnet Schlaf sogar als festen Bestandteil ihres Trainings.

„Sportlerin zu sein ist ein Fulltime-Job – Schlaf gehört genauso dazu wie das Training“, sagt sie in einer Pressemitteilung von Garmin. Ohne ausreichende Regeneration könne ihr Körper keine Höchstleistungen abrufen.

Ihr persönlicher Tipp für besseren Schlaf? Eine Schlafmaske. „Die komplette Dunkelheit verbessert meine Schlafqualität enorm – besonders auf Reisen.“

Garmin-Uhren liefern heute wichtige Daten zu Schlaf, Stress und Erholung.
Garmin-Uhren liefern heute wichtige Daten zu Schlaf, Stress und Erholung.(Bild: Garmin)

Technologie hilft beim „richtigen Nichtstun“
Damit Menschen ihre Regeneration besser verstehen, setzen immer mehr auf smarte Technologien. Besonders Wearables, wie etwa smarte Garmin-Uhren können heute wichtige Daten zu Schlaf, Stress und Erholung liefern.

Moderne Smartwatches analysieren beispielsweise:

  • Schlafdauer und Schlafphasen und berechnen daraus einen verständlichen Sleep Score, der zeigt, wie erholsam die Nacht wirklich war.

  • Ein Schlafcoach gibt personalisierte Empfehlungen – etwa zur optimalen Zubettgehzeit oder zur idealen Schlafdauer.

  • Der Schlafrhythmus zeigt, wie gut der eigene Schlaf mit der inneren Uhr harmoniert.

  • Mit einer Nickerchen-Funktion lassen sich Powernaps tracken, damit kurze Pausen tatsächlich erholsam wirken.

Auch beim Stressmanagement liefern Garmin-Wearables wichtige Hinweise:

  • Die Herzfrequenzvariabilität und der Ruhepuls zeigen, wie gut der Körper mit Belastung umgeht.

  • Ein Stresslevel-Tracking erkennt, wann der Körper in den Alarmmodus gerät.

  • Die sogenannte Body Battery kombiniert Daten aus Schlaf, Stress und Aktivität und zeigt auf einer Skala von 1 bis 100, wann der Körper bereit für Leistung ist – und wann er dringend eine Pause braucht.

Zusätzlich helfen Funktionen wie geführte Atemübungen oder Meditations-Tracking, bewusst kleine Auszeiten in den Alltag einzubauen.

Das neue Erfolgsgeheimnis
Die Erkenntnis wird immer klarer: Leistung entsteht nicht nur durch Training, Arbeit und Aktivität. Sie entsteht auch durch Regeneration. Oder anders gesagt: Wer lernen will, besser zu werden, muss manchmal zuerst lernen, richtig nichts zu tun.

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