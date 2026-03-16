Warum „Nichtstun“ plötzlich zum Erfolgsrezept wird

Immer schneller, immer mehr Leistung – so tickt unsere Gesellschaft. Doch was, wenn der wahre Schlüssel zu Erfolg und Fitness genau das Gegenteil ist? Neue Erkenntnisse zeigen: Wer richtig „nichts tut“, kann plötzlich mehr leisten als je zuvor. Und sogar Spitzensportler schwören darauf …