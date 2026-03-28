Auf Quotenplatz folgte 13. Heimtitel für Steiner

Zwar kam die Heeressportlerin mit 568 Ringen nicht an ihr sonstiges Weltklasseniveau heran, setzte sich aber dennoch deutlich von ihren Kontrahentinnen ab. Spannend machte es die aktuell Weltranglisten-Sechzehnte jedoch im Finale, denn die ersten beiden Zehn-Schuss-Serien gelangen nicht wie gewohnt. Die Führung übernahm vorerst Polina Klemenko (W) und konnte diese bis zur ersten Eliminationsserie halten. Dann jedoch spielte Steiner ihre Weltklasse aus und gewann das Finale doch noch souverän mit 233,5 Ringen. Es ist ihr bereits 13. Titel.