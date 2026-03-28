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Auf Quotenplatz folgte 13. Heimtitel für Steiner

Salzburg
28.03.2026 22:53
In Wolfsberg souverän: Olympiateilnehmerin Sylvia Steiner
In Wolfsberg souverän: Olympiateilnehmerin Sylvia Steiner(Bild: ÖSB/Franz Roth)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Von wegen Unglückszahl. Nach dem Quotenplatz für die Europaspiele im kommenden Jahr und dem heimischen Titel im Mixed-Team und zeigte sich die zweifache Olympiastarterin Sylvia Steiner auch im Luftpistolen-Einzel souverän. Und holte entsprechend ihren 13. Staatsmeistertitel ab.

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Blech ist zwar immer bitter, hatte für die Salzburgerin bei der Luftdruckwaffen-EM Anfang März aber doch einen süßen Beigeschmack. Schließlich sicherte er der Pongauerin den ersten Quotenplatz für die Europaspiele kommendes Jahr in Istanbul. Zu Monatsende ging es für die 43-Jährige nun bei den österreichischen Luftdruck-Titelkämpfen in Wolfsberg weiter. Auf Gold im Mixed-Team mit Gerhard Böhm verteidigte Steiner nun auch Einzel-Gold mit der Luftpistole.

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Zwar kam die Heeressportlerin mit 568 Ringen nicht an ihr sonstiges Weltklasseniveau heran, setzte sich aber dennoch deutlich von ihren Kontrahentinnen ab. Spannend machte es die aktuell Weltranglisten-Sechzehnte jedoch im Finale, denn die ersten beiden Zehn-Schuss-Serien gelangen nicht wie gewohnt. Die Führung übernahm vorerst Polina Klemenko (W) und konnte diese bis zur ersten Eliminationsserie halten. Dann jedoch spielte Steiner ihre Weltklasse aus und gewann das Finale doch noch souverän mit 233,5 Ringen. Es ist ihr bereits 13. Titel.

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