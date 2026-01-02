Hier trifft Gesundheit auf Lifestyle!

Bei den „Krone“-Gesund-Tagen am 16. und 17. Jänner 2026 im Shoppingcenter Murpark Graz - powered by Merkur Versicherung, dreht sich alles um Ihre Gesundheit.
Gerade hat ein neues Jahr begonnen – jetzt ist die Zeit, in der viele in sich gehen und überlegen, was sie besser machen könnten. Ganz oben auf der Liste der Neujahrsvorsätze steht, fit zu werden und zu bleiben, um sich und seinem Körper etwas Gutes zu tun. Doch wie stellt man das am besten an?
Den Körper, Geist und die Seele in Einklang bringen
Die Antwort auf diese Frage liegt so nahe – nämlich direkt bei den „Krone“-Gesund-Tagen - powered by Merkur Versicherung, am 16. und 17. Jänner im Murpark Graz! Hier erwartet Sie die geballte Ladung an Informationen rund um neueste Errungenschaften in Medizin, Vorsorge, Fitness, Naturheilkunde und viele weitere Tipps, welche Körper, Geist und Seele gleichermaßen ansprechen. Und das Beste: Der Eintritt ist frei!
Prominente Experten informieren Besucher zu Top-Themen
- Ein besonderes Highlight sind unsere Experten, welche in Vorträgen auf unserer Bühne ihre persönlichen Errungenschaften und wissenschaftliche Ergebnisse präsentieren. Mit dabei sind zum Beispiel Psychologin und „Krone“-Kolumnistin Dr. Gerti Senger, welche die „Krone“-Leser mit regelmäßigen Tipps zu Sexualität auf dem Laufenden hält, genauso wie der unverkennbare und überall beliebte „Krone“-Kräuterpfarrer Benedikt. Mit dabei sind auch Profi-Beachvolleyballer und Neurowissenschaftler Christoph Dressler, Fitness-Influencerin und Rennfahrerin Corinna Kamper und Mentorin Catrine Wilhelm. Hinzu kommen zahlreiche spannende Vorträge, etwa zu den Themen Schlaf, Demenz, Biohacking, Pflege – und viele weitere mehr! Das genaue Programm entnehmen Sie den folgenden Seiten 6/7 und der S. 31.
Eigene Fitness testen und das Wohlbefinden stärken
- Bei den Mitmachstationen unserer namhaften Partner erfahren Sie mehr über Ihren körperlichen Zustand und wie Sie diesen verbessern können. Neue und altbewährte Produkte für mehr Wohlbefinden werden vorgestellt und können getestet werden. Testen können Sie natürlich auch Ihre Fitness – schauen Sie, auf welchem Level Sie sich befinden und holen Sie sich Ratschläge, um sich zu verbessern. Natürlich dreht sich auch vieles um die richtige Ernährung, ohne die man nicht in Schwung kommen kann. Lesen Sie auf den Folgeseiten weitere Details zu unseren Partnern und Ihren Angeboten für Sie!
Steirische Erfolgs-Sängerin Berenice sorgt für Unterhaltung
- Musikalisch umrahmt wird das umfangreiche Programm von der steirischen Sängerin Berenice: Sie war einst Backgroundsängerin bei Andreas Gabalier und möchte mit ihrer tollen Stimme nun auch beim Eurovision Song Contest begeistern. Dass sie es richtig drauf hat, konnte sie kürzlich bei der Silvester-Show am Grazer Hauptplatz beweisen.
Tolle Gewinnspiele für Teilnehmer der „Krone“-Gesund-Tage
- Natürlich gibt es auch ein Gewinnspiel mit tollen Preisen! Unter anderem hat das Vier-Stern-S-Thermalhotel Fontana in Bad Radkersburg zwei Nächte inklusive Frühstück für zwei Personen zur Verfügung gestellt. Auch für das Heilmoorbad Schwanberg ind Bad Schwanberg wird ein Gutschein für zwei Personen für zwei Nächte inklusive Halbpension verlost. Auch das renommierte Hotel Barbara in Schladming ist mit einem tollen Preis mit dabei!
Sie sehen also, bei den „Krone“-Gesund-Tagen powered by Merkur Versicherung ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei! Also schauen Sie vorbei und tun Sie ihrem Körper, Geist und der Seele etwas Gutes!
