Hier trifft Gesundheit auf Lifestyle!

Eigene Fitness testen und das Wohlbefinden stärken

- Bei den Mitmachstationen unserer namhaften Partner erfahren Sie mehr über Ihren körperlichen Zustand und wie Sie diesen verbessern können. Neue und altbewährte Produkte für mehr Wohlbefinden werden vorgestellt und können getestet werden. Testen können Sie natürlich auch Ihre Fitness – schauen Sie, auf welchem Level Sie sich befinden und holen Sie sich Ratschläge, um sich zu verbessern. Natürlich dreht sich auch vieles um die richtige Ernährung, ohne die man nicht in Schwung kommen kann. Lesen Sie auf den Folgeseiten weitere Details zu unseren Partnern und Ihren Angeboten für Sie!