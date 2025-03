Drohnen und Raketen sollen Putin abschrecken

Die Europäische Union will ihre Verteidigungsfähigkeit deutlich ausbauen. Die EU-Kommission legte am Mittwoch in Brüssel konkrete Pläne zur Stärkung der militärischen Zusammenarbeit, Rüstungsproduktion und Verteidigungsfinanzierung vor. Besonders bei Luftverteidigung, Raketenabwehr, Drohnensystemen und elektronischer Kriegsführung sieht die Kommission dringenden Handlungsbedarf.