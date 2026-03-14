Nach Tischtennis-Skandal: Liu Jia tritt zurück!

Der Tischtennis-Skandal in Österreich hat personelle Konsequenzen. Ex-Star Liu Jia zieht die Reißleine und legt ihre Funktionen als Sportvorständin sowie als Vorsitzende des Nachwuchsausschusses im ÖTTV zurück.
Nach den jüngsten Belästigungsvorwürfen gegen einen ehemaligen Jugendtrainer im österreichischen Tischtennissport ist es zu einem Rücktritt auf Verbandsebene gekommen. Ex-Nationalspielerin Liu Jia erklärte, ihre Funktionen als Sportvorständin im Österreichischen Tischtennisverband (ÖTTV) sowie als Vorsitzende des Nachwuchsausschusses niederzulegen.
„Ich habe diese Aufgabe mit vollem Herzen und ehrenamtlichem Engagement übernommen, hart gearbeitet und stets versucht, konstruktiv und im besten Interesse des Sports zu handeln“, schrieb die ehemalige Weltklassespielerin in ihrer Stellungnahme, die der „Krone“ vorliegt.
„Glauben an Veränderung verloren“
Als Grund für ihren Schritt nennt Liu Jia fehlende Perspektiven für positive Veränderungen innerhalb der aktuellen Verbandsstruktur. „Dennoch muss ich ehrlich sein: Ich habe den Glauben daran verloren, dass sich in dieser Konstellation etwas zum Positiven verändern kann“, erklärte sie. „Es gibt Situationen, in denen Weitermachen keine Stärke mehr ist, sondern Mitverantwortung für etwas, hinter dem man nicht mehr stehen kann.“
Gewissensfrage als Auslöser
Entscheidend für ihren Rücktritt sei letztlich eine persönliche Gewissensfrage gewesen. „Was mich letztendlich bewogen hat, ist eine einfache Frage: Kann ich den Athletinnen und Athleten, den Trainerinnen und Trainern, den Eltern, den Freiwilligen und all jenen, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben, noch in die Augen schauen – als Teil dieses Vorstands? Die Antwort war nein. Das ist für mich der entscheidende Maßstab.“
Hintergrund: Belästigungsvorwürfe
Auslöser der aktuellen Turbulenzen sind Vorwürfe gegen einen ehemaligen Jugendtrainer. Er soll sich minderjährigen Spielerinnen gegenüber ungebührlich verhalten, sie mit verstörenden Textnachrichten belästigt haben. Erst nach einiger Zeit hatten mehrere Mädchen die Kraft, ihre Eltern zu verständigen, dann auch Vertrauenspersonen in ihren Vereinen. Es ging weiter zur Vertrauensstelle „100 % Sport“, die eine Handlungsempfehlung an den Österreichischen Tischtennisverband ÖTTV aussprach. Das Sportministerium hat indes einen Förder- und Abrechnungsstopp gegen den ÖTTV verhängt. Die Untersuchungen laufen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.