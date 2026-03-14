Nach Tischtennis-Skandal: Liu Jia tritt zurück!

Hintergrund: Belästigungsvorwürfe

Auslöser der aktuellen Turbulenzen sind Vorwürfe gegen einen ehemaligen Jugendtrainer. Er soll sich minderjährigen Spielerinnen gegenüber ungebührlich verhalten, sie mit verstörenden Textnachrichten belästigt haben. Erst nach einiger Zeit hatten mehrere Mädchen die Kraft, ihre Eltern zu verständigen, dann auch Vertrauenspersonen in ihren Vereinen. Es ging weiter zur Vertrauensstelle „100 % Sport“, die eine Handlungsempfehlung an den Österreichischen Tischtennisverband ÖTTV aussprach. Das Sportministerium hat indes einen Förder- und Abrechnungsstopp gegen den ÖTTV verhängt. Die Untersuchungen laufen ...