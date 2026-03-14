Keine Parteigrenzen bei Neo-Bürgermeister

Johann Windbichler übergibt den Lesachtaler Bürgermeisterstuhl offiziell an Bernhard Knotz.
Nach zwei Amtsperioden und stolzen elf Jahren hat sich Johann Windbichler als Bürgermeister im Lesachtal verabschiedet. In der Gemeinderatssitzung am Freitag wurde Bernhard Knotz (VP) offiziell zum neuen Bürgermeister gewählt. Sein 1. Vize wird Martin Guggenberger (VP). Parteigrenzen seien für ihn kein Hindernis, betont er. Mit den Worten „Meine Hand ist ausgestreckt“ wandte er sich direkt an den 2. Vizebürgermeister Gerald Kubin (SP) und sicherte ihm konstruktive Zusammenarbeit zu.
Man soll gehen, wenn es am schönsten ist – diesem Sprichwort folgen aktuell einige Kärntner Bürgermeister. Mit Johann Windbichler (VP) reiht sich auch ein Lesachtaler ein. „Wir haben mit dem Kanalsystem gestartet, Glasfaser gelegt, einen gratis Kindergartenbus eingeführt und knapp zehn Millionen Euro ins ländliche Wegenetz gesteckt. Und dann war da noch das schreckliche Unwetter 2018“, erzählt Windbichler. In wenigen Stunden wurden damals unzählige Höfe im Lesachtal zerstört.
Mit Spenden – auch mit Hilfe der „Krone“ – hat sich die Gemeinde aber wieder erholt, angepackt und aufgebaut. Windbichler: „Als uns der Arzt abhanden gekommen ist, hab’ ich mich darum bemüht. Und kurz darauf einen Nahversorger für die Gemeinde gesichert.“
Ein „Sesselkleber“ wollte Windbichler nie sein. Deswegen hat er seinen Nachfolger auch selbst aufgebaut und jahrelang begleitet. „Bernhard Knotz ist ein Macher“, freut er sich. Seit drei Perioden ist er im Gemeinderat, mittlerweile ÖVP-Vizebürgermeister. Der Bauer, Unternehmer, Familienmensch und Sportler sei genau die richtige Wahl für das Lesachtal: „Heutzutage braucht es unternehmerisch denkende Bürgermeister, keine reinen Verwalter.“
Fad wird Windbichler übrigens nicht. „Wir haben Enkelkinder, die auf mich warten und ein kleines Gasthaus sowie Urlaub am Bauernhof – da ist immer etwas zu tun.“
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