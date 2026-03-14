Keine Parteigrenzen bei Neo-Bürgermeister

Man soll gehen, wenn es am schönsten ist – diesem Sprichwort folgen aktuell einige Kärntner Bürgermeister. Mit Johann Windbichler (VP) reiht sich auch ein Lesachtaler ein. „Wir haben mit dem Kanalsystem gestartet, Glasfaser gelegt, einen gratis Kindergartenbus eingeführt und knapp zehn Millionen Euro ins ländliche Wegenetz gesteckt. Und dann war da noch das schreckliche Unwetter 2018“, erzählt Windbichler. In wenigen Stunden wurden damals unzählige Höfe im Lesachtal zerstört.