Neustart für 243 Kinder: Pflegeeltern gesucht

Der Pflegeelterndienst betreut derzeit in Kärnten 206 Pflegeeltern – darunter sechs Krisenpflegefamilien – und 243 Pflegekinder; meist Minderjährige. „Sie sind ein wichtiges Angebot der Kinder- und Jugendhilfe. Wir suchen daher ständig nach weiteren Pflegefamilien – Menschen mit oder ohne eigene Kinder, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen und einem oder mehreren Kindern einen Platz in ihrer Familie geben“, so Andrea Hartlieb von der Abteilung 4/ Familienförderung, Kinderschutz, Kinder- und Jugendhilfe, Chancengleichheit, Pflegeelternwesen. Interessierte melden sich in der Fachabteilung unter 050 536-14605 oder per E-Mail unter: andrea.hartlieb@ktn.gv.at