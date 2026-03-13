Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues Angebot

Tiefe Einblicke in die Medizin von morgen

Burgenland
13.03.2026 11:00
Das Angebot für das nächste Schuljahr stieß bereits bei der Präsentation auf großes Interesse.
Das Angebot für das nächste Schuljahr stieß bereits bei der Präsentation auf großes Interesse.(Bild: Vanessa Wittmann)
Porträt von Vanessa Wittmann
Von Vanessa Wittmann

Die künftige Gesundheitsversorgung beginnt schon heute im Schulunterricht. In der Bibliothek des Gymnasiums Oberpullendorf wurde Donnerstag in die Zukunft der Medizin geblickt. 

0 Kommentare

Zwischen Bücherregalen und neugierigen Schülern stellte Landesrätin Daniela Winkler ein neues Bildungsprojekt vor, das weit über die Klassenräume hinausreichen wird. Ein österreichweit einzigartiges Angebot, das bereits früh das Interesse für Gesundheitsberufe weckt, soll einen entscheidenden Beitrag zur medizinischen Versorgung von morgen leisten.

Vorbereitung auf Aufnahmetests
Herzstück ist ein dreigliedriges System, wie Jürgen Neuwirth, Leiter des pädagogischen Dienstes in der Bildungsdirektion, und Direktor Markus Neuhold erläuterten. Erste Säule ist ein schulautonom entwickeltes MedAT-Training, das ab dem Schuljahr 2026/27 fixer Bestandteil am Gymnasium sein wird und Jugendliche bereits in der Schule auf die kognitiven Aufgabenformate des Medizin-Aufnahmetests vorbereitet.

„Life Sciences“ und „FIT4FUTURE“
Ergänzt wird das Programm durch den neuen Wahlpflichtgegenstand „Life Sciences“, der naturwissenschaftliche Inhalte fächerübergreifend und praxisorientiert vermittelt. Die dritte Säule bildet der Schulzweig „FIT4FUTURE“, der neben fachlicher Kompetenz auch Persönlichkeitsentwicklung, soziale Verantwortung und praktische Erfahrungen, etwa in Kooperation mit dem Roten Kreuz, in den Mittelpunkt stellt. „Eine ideale Vorbereitung auf Studienrichtungen“, sagte Administrator Georg Hahn. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
13.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
6° / 18°
Symbol heiter
Güssing
3° / 17°
Symbol wolkig
Mattersburg
3° / 18°
Symbol heiter
Neusiedl am See
3° / 18°
Symbol heiter
Oberpullendorf
3° / 17°
Symbol heiter

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
189.273 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
164.013 mal gelesen
Unterhaltung
ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
147.345 mal gelesen
Krone Plus Logo
Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1466 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1082 mal kommentiert
Oberösterreich
13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen
1041 mal kommentiert
Ein 13-jähriger Oberösterreicher (Symbolbild) möchte nach Jahren des Homeschoolings nun ...
Mehr Burgenland
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Adebar im Visier
Storchenstreit in Rust! Nistplatz sorgt für Wirbel
Wirbel wegen Softgun
Rauferei vor Schule: Lehrer rief Polizei um Hilfe
Hans Peter Doskozil:
„Runter vom Gas bei der Steuer für Treibstoff!“
Haltlose Anschuldigung
Der Neue der Ex-Frau als „Gefahr für die Kinder“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf