Tiefe Einblicke in die Medizin von morgen

Die künftige Gesundheitsversorgung beginnt schon heute im Schulunterricht. In der Bibliothek des Gymnasiums Oberpullendorf wurde Donnerstag in die Zukunft der Medizin geblickt.
Zwischen Bücherregalen und neugierigen Schülern stellte Landesrätin Daniela Winkler ein neues Bildungsprojekt vor, das weit über die Klassenräume hinausreichen wird. Ein österreichweit einzigartiges Angebot, das bereits früh das Interesse für Gesundheitsberufe weckt, soll einen entscheidenden Beitrag zur medizinischen Versorgung von morgen leisten.
Vorbereitung auf Aufnahmetests
Herzstück ist ein dreigliedriges System, wie Jürgen Neuwirth, Leiter des pädagogischen Dienstes in der Bildungsdirektion, und Direktor Markus Neuhold erläuterten. Erste Säule ist ein schulautonom entwickeltes MedAT-Training, das ab dem Schuljahr 2026/27 fixer Bestandteil am Gymnasium sein wird und Jugendliche bereits in der Schule auf die kognitiven Aufgabenformate des Medizin-Aufnahmetests vorbereitet.
„Life Sciences“ und „FIT4FUTURE“
Ergänzt wird das Programm durch den neuen Wahlpflichtgegenstand „Life Sciences“, der naturwissenschaftliche Inhalte fächerübergreifend und praxisorientiert vermittelt. Die dritte Säule bildet der Schulzweig „FIT4FUTURE“, der neben fachlicher Kompetenz auch Persönlichkeitsentwicklung, soziale Verantwortung und praktische Erfahrungen, etwa in Kooperation mit dem Roten Kreuz, in den Mittelpunkt stellt. „Eine ideale Vorbereitung auf Studienrichtungen“, sagte Administrator Georg Hahn.
