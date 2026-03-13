Tiefe Einblicke in die Medizin von morgen

Vorbereitung auf Aufnahmetests

Herzstück ist ein dreigliedriges System, wie Jürgen Neuwirth, Leiter des pädagogischen Dienstes in der Bildungsdirektion, und Direktor Markus Neuhold erläuterten. Erste Säule ist ein schulautonom entwickeltes MedAT-Training, das ab dem Schuljahr 2026/27 fixer Bestandteil am Gymnasium sein wird und Jugendliche bereits in der Schule auf die kognitiven Aufgabenformate des Medizin-Aufnahmetests vorbereitet.