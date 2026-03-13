Güterwege: Wirbel um Ausweitung der Prüfung

Nach einem ersten Fragenkatalog übt SPÖ-Klubobmann Roland Fürst scharfe Kritik an Landesrechnungshofs-Direktor René Wenk.
Im April des Vorjahres hat die SPÖ die Prüfung der Förderungen des Landes für Güterwege im Zeitraum von 2014 bis 2024 eingebracht. Der Rechnungshof hat einen ersten Fragenkatalog an die zuständigen Behörden übermittelt. Darin findet sich der Themenpunkt „Behördliche Schließung von Steinbrüchen“.
„Fragwürdige Rolle“
Fürst kann dies nicht nachvollziehen: Die Schließung der Steinbrüche sei zwar beim Thema Asbest ein wichtiger Punkt, „aber mit Förderungen für Güterwege hat dieser Aspekt genau gar nichts zu tun“. Das Vorgehen, dass der Prüfgegenstand unsachlich ausgeweitet und der beantragte Zeitraum ignoriert wird, „ist in dieser Form wahrscheinlich einzigartig in Österreich“, so der SPÖ-Klubchef. Wenk habe dies getan, ohne mit jenen, die den Antrag eingebracht haben, irgendein Gespräch zu führen. Für Fürst begibt er sich damit in eine „fragwürdige Rolle“.
„Stehen am Anfang“
Der Landesrechnungshof bestätigt, dass die Prüfung eingeleitet wurde. Der Antrag würde inhaltlich den Mindestrahmen vorgeben. Für Abklärungsgespräche seien bereits Termine vereinbart. „Wir stehen erst am Anfang“, wird betont.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.