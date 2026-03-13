Güterwege: Wirbel um Ausweitung der Prüfung

„Fragwürdige Rolle“

Fürst kann dies nicht nachvollziehen: Die Schließung der Steinbrüche sei zwar beim Thema Asbest ein wichtiger Punkt, „aber mit Förderungen für Güterwege hat dieser Aspekt genau gar nichts zu tun“. Das Vorgehen, dass der Prüfgegenstand unsachlich ausgeweitet und der beantragte Zeitraum ignoriert wird, „ist in dieser Form wahrscheinlich einzigartig in Österreich“, so der SPÖ-Klubchef. Wenk habe dies getan, ohne mit jenen, die den Antrag eingebracht haben, irgendein Gespräch zu führen. Für Fürst begibt er sich damit in eine „fragwürdige Rolle“.