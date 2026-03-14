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Brand im Wintergarten

Bewohner mit Verbrennungen und Rauchgasvergiftung

Vorarlberg
14.03.2026 10:35
Mitarbeiter des Landeskriminalamts und der Polizeiinspektion Höchst sind noch dabei, die ...
Mitarbeiter des Landeskriminalamts und der Polizeiinspektion Höchst sind noch dabei, die Brandursache zu ermitteln.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Aus noch unbekannter Ursache breitete sich am späten Freitagabend im Wintergarten eines Einfamilienhauses in Höchst ein Feuer aus. Die Flammen griffen rasch auf den Wohnbereich über. Zwei Bewohner, die sich im Haus aufhielten, konnten sich glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen. 

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Ganz ohne Blessuren kamen die Bewohner allerdings nicht davon. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen sowie Verbrennungen ersten und zweiten Grades. Beide wurden nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte in das Landeskrankenhaus nach Bregenz gebracht. 

Nachbarhäuser evakuiert
Aus Sicherheitsgründen mussten auch die Bewohner der angrenzenden Wohnhäuser ihr Heim vorübergehend verlassen. Sie konnten aber relativ rasch wieder in die eigenen vier Wände zurückkehren. Aufgrund der Löscharbeiten der Feuerwehr war die Rheinstraße bis etwa 3.30 Uhr gesperrt.

Rund 100 Florianijünger waren im Einsatz.
Rund 100 Florianijünger waren im Einsatz.(Bild: Shourot Maurice)
Vom Wintergarten ist nicht mehr viel übrig.
Vom Wintergarten ist nicht mehr viel übrig.(Bild: Shourot Maurice)
Die Löscharbeiten dauerten mehr als drei Stunden an.
Die Löscharbeiten dauerten mehr als drei Stunden an.(Bild: Shourot Maurice)

Im Einsatz waren rund 100 Florianijünger der Feuerwehren Höchst, Fußach, Hard, Bregenz Stadt. Die Rettung war mit sechs Fahrzeugen und 17 Personen vor Ort, die Bundespolizei mit vier Fahrzeugen und neun Beamten. Zudem schauten Mitarbeiter der VKW und des Erdgasnotdienstes nach dem Rechten. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Beamte des Landeskriminalamts Vorarlberg haben gemeinsam mit der Polizei Höchst die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

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