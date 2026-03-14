Bewohner mit Verbrennungen und Rauchgasvergiftung

Aus noch unbekannter Ursache breitete sich am späten Freitagabend im Wintergarten eines Einfamilienhauses in Höchst ein Feuer aus. Die Flammen griffen rasch auf den Wohnbereich über. Zwei Bewohner, die sich im Haus aufhielten, konnten sich glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Ganz ohne Blessuren kamen die Bewohner allerdings nicht davon. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen sowie Verbrennungen ersten und zweiten Grades. Beide wurden nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte in das Landeskrankenhaus nach Bregenz gebracht.
Nachbarhäuser evakuiert
Aus Sicherheitsgründen mussten auch die Bewohner der angrenzenden Wohnhäuser ihr Heim vorübergehend verlassen. Sie konnten aber relativ rasch wieder in die eigenen vier Wände zurückkehren. Aufgrund der Löscharbeiten der Feuerwehr war die Rheinstraße bis etwa 3.30 Uhr gesperrt.
Im Einsatz waren rund 100 Florianijünger der Feuerwehren Höchst, Fußach, Hard, Bregenz Stadt. Die Rettung war mit sechs Fahrzeugen und 17 Personen vor Ort, die Bundespolizei mit vier Fahrzeugen und neun Beamten. Zudem schauten Mitarbeiter der VKW und des Erdgasnotdienstes nach dem Rechten. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Beamte des Landeskriminalamts Vorarlberg haben gemeinsam mit der Polizei Höchst die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.
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