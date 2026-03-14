Bewohner mit Verbrennungen und Rauchgasvergiftung

Im Einsatz waren rund 100 Florianijünger der Feuerwehren Höchst, Fußach, Hard, Bregenz Stadt. Die Rettung war mit sechs Fahrzeugen und 17 Personen vor Ort, die Bundespolizei mit vier Fahrzeugen und neun Beamten. Zudem schauten Mitarbeiter der VKW und des Erdgasnotdienstes nach dem Rechten. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Beamte des Landeskriminalamts Vorarlberg haben gemeinsam mit der Polizei Höchst die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.