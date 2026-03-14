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Zwei Schwerverletzte

Alkolenker mäht Radler nieder und kracht in Mauer

Vorarlberg
14.03.2026 10:55
Beim Crash gegen die Mauer wurde der Alkolenker ebenfalls schwer verletzt.
Beim Crash gegen die Mauer wurde der Alkolenker ebenfalls schwer verletzt.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Schwere Verletzungen erlitt ein E-Biker, der am Freitagabend gegen 22.15 Uhr in Dornbirn unterwegs war. Der Mann wurde frontal von einem alkoholisierten Pkw-Lenker erfasst, gegen eine zweite Radlerin geschleudert und blieb dann verletzt liegen. 

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Beim Unfall, der sich im Kreuzungsbereich zwischen der Eisengasse und der Dr.-Anton-Schneide-Straße ereignete, kam die Radlerin mit leichten Verletzungen davon. Nach der Erstversorgung wurde sie – ebenso wie der Schwerverletzte – ins Krankenhaus gebracht.

Totalschaden am Pkw
Der Alkolenker hatte nach dem Zusammenstoß mit dem E-Biker offenbar nicht vor, sich um den Verletzten zu kümmern, denn er stieg aufs Gaspedal. Weit kam der Schluckspecht aber nicht – er kracht frontal in eine angrenzende Mauer. Dabei zog er sich ebenfalls schwere Verletzungen. Sein arg in Mitleidenschaft gezogenes Auto hat nach dem Unfall nur mehr Schrottwert.

Die Dr.-Anton-Schneider-Straße wurde für eineinhalb Stunden gesperrt.
Die Dr.-Anton-Schneider-Straße wurde für eineinhalb Stunden gesperrt.(Bild: Shourot Maurice)
Auch die E-Bikes wurden arg in Mitleidenschaft gezogen.
Auch die E-Bikes wurden arg in Mitleidenschaft gezogen.(Bild: Shourot Maurice)
Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz.
Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz.(Bild: Shourot Maurice)

Da der Pkw-Lenker nach Angaben der Polizei deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung aufwies, wurde ihm der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen. Die Dr.-Anton-Schneider-Straße war wegen der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten von 22.30 Uhr bis 24 Uhr vollständig gesperrt. Im Einsatz waren elf Beamte der Bundes- und Stadtpolizei, Mitarbeiter des Roten Kreuzes sowie die Florianijünger aus Dornbirn.

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