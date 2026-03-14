Alkolenker mäht Radler nieder und kracht in Mauer

Totalschaden am Pkw

Der Alkolenker hatte nach dem Zusammenstoß mit dem E-Biker offenbar nicht vor, sich um den Verletzten zu kümmern, denn er stieg aufs Gaspedal. Weit kam der Schluckspecht aber nicht – er kracht frontal in eine angrenzende Mauer. Dabei zog er sich ebenfalls schwere Verletzungen. Sein arg in Mitleidenschaft gezogenes Auto hat nach dem Unfall nur mehr Schrottwert.