Dunkelheit als Gefahr: Unfälle auf Zebrastreifen

Polizei gibt Tipps

In allen Fällen wurden die Opfer von den Lenkern in der Dunkelheit übersehen. „Zum Eigenschutz sollte man farblich gut erkennbare Kleidung, und im Optimalfall Reflektoren am Körper tragen. Das gilt vor allem für Kinder“, so Polizeisprecher Werner Pucher. Aber auch für Lenker gelte speziell in dieser Jahreszeit erhöhte Aufmerksamkeit.