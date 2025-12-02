FACC hofft bei Millionen-Deal um Jets auf Aufträge

Taskforce kontrolliert Deal

Deals zu Gegengeschäften sind bei großen Rüstungsaufträgen keine Seltenheit. In Österreich riefen sie aber rund um den Eurofighter-Kauf schon einmal die Justiz auf den Plan. Dass diesmal alles sauber abläuft, will man etwa durch eine institutionelle Taskforce sicherstellen, die jeden Schritt dokumentiert und kontrolliert – „die Abwicklung erfolgt nicht mehr über lose Netzwerke“, heißt es aus dem Büro von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Und weiter: „Alle Projekte der Kooperation werden nach klaren Qualitätskriterien ausgewählt.“