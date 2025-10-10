Senior (85) wieder frei, Pflegehilfe aber nicht

Er selbst und seine in etwa gleichaltrige Ehefrau tranken von dem Getränk, bevor sie schlafen gingen. Beide überlebten. Nach einem Spitalsaufenthalt nahmen Polizisten den 85-Jährigen fest. Der Vorwurf lautete auf versuchten Mord. Den Ermittlungen nach wollte er mit den Schlaftabletten sein eigenes Leben und das seiner Ehefrau beenden. Und er dürfte es geplant haben, da er das Medikament von einer Pflegehilfe (59) bekommen haben soll. Ihr wird deshalb eine Beitragstat angelastet.