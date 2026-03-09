Weissmann verlässt ORF ++ Babler wieder gewählt

Knalleffekt am Küniglberg: ORF-Generaldirektor Roland Weißmann tritt nach schweren Vorwürfen überraschend zurück. Er bestreitet die Anschuldigungen – die Führung des Senders übernimmt vorerst Ingrid Thurnher. UND: Beim SPÖ-Bundesparteitag in Wien hat sich Parteichef und Vizekanzler Andreas Babler der Wiederwahl gestellt. Trotz interner Debatten im Vorfeld erhielt er 81,5 Prozent der Stimmen – weniger als beim letzten Parteitag, aber klar über der wichtigen 80-Prozent-Marke. Das und mehr sehen Sie in der Sendung, moderiert von Jana Pasching.