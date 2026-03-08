Chappell Roan sorgt für frechen Fashion-Moment

Vorteilswelt
08.03.2026 16:34
Popo-Blitzer bei Paris Fashion Week: Chappell Roan sorgt im Westwood-Kleid für Aufsehen
Popo-Blitzer bei Paris Fashion Week: Chappell Roan sorgt im Westwood-Kleid für Aufsehen(Bild: Krone KREATIV/Viennareport, AP/Tom Nicholson)
Von krone.at

Bei der Show von Vivienne Westwood während der Paris Fashion Week sorgte Sängerin Chappell Roan für den wohl frechsten Hingucker unter den Promi-Gästen.

Ihr Kleid wirkte auf den ersten Blick wie ein klassischer Westwood-Look – doch beim zweiten Hinsehen staunten die Gäste nicht schlecht: Der lange Stoffteil befand sich vorne, während das Hinterteil fast komplett frei blieb.

Statt eines Vokuhila-Kleides trug Roan quasi das Gegenteil – vorne lang, hinten kurz. Wer hinter der Sängerin lief, bekam damit eine ziemlich freie Sicht.

Chappell Roan auf dem Weg zur Westwood-Show
Chappell Roan auf dem Weg zur Westwood-Show(Bild: PPS/www.PPS.at)
Chappell Roan (links) und Lola Young beider Westwood-Schau
Chappell Roan (links) und Lola Young beider Westwood-Schau(Bild: AP/Tom Nicholson)

Star-Auflauf bei der Westwood-Show
Die Show lockte zahlreiche Promis an. Auch Paris Jackson ließ sich das Fashion-Spektakel nicht entgehen.

Sie setzte auf einen ebenso auffälligen, aber deutlich bedeckteren Look: einen bunt gemusterten Overall, kombiniert mit einem grau-weißen Blusenmantel und schwarzen Overknee-Stiefeln.

Paris Jackson bei der Vivienne-Westwood-Show
Paris Jackson bei der Vivienne-Westwood-Show(Bild: AP/Tom Nicholson)

BH-Blitzer und wilde Mode-Kreationen
Für einen weiteren Hingucker sorgte Sängerin Lola Young. Unter einem offenen, türkis gemusterten Oversize-Hemd mit passender Hose blitzte ihr Korsett hervor.

Lola Young
Lola Young(Bild: AP/Tom Nicholson)

Auch Italiens Popstar Marco Mengoni fiel mit seinem Outfit auf: Er posierte in einer typisch extravaganten Westwood-Mischung aus Holzfällerkaros, Hemd und einer kurzen Hybrid-Kreation aus Rock und Hose – dazu weiße Socken.

Marco Mengoni
Marco Mengoni(Bild: AP/Tom Nicholson)

Vivienne Westwood bleibt die Bühne für Fashion-Provokationen
Die Shows von Vivienne Westwood gelten seit Jahrzehnten als Spielplatz für Mode-Provokationen und schrille Looks. Auch die Präsentation der Herbst/Winter-Kollektion 2026/27 machte diesem Ruf wieder alle Ehre.

Und dank Chappell Roans mutigem Outfit steht fest: Der auffälligste Fashion-Moment der Show kam diesmal eindeutig von hinten.

08.03.2026 16:34
