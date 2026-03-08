Frühlingswetter pur: Sonnige Tage setzen sich fort

Der Frühling lässt Österreich weiter aufatmen: Morgens ist es noch frisch, doch im Tagesverlauf klettern die Temperaturen fast überall auf angenehme 18 Grad. Am Donnerstag ziehen aus dem Bergland ein paar Regenschauer auf, kurz vor dem Wochenende strahlt die Sonne wieder über weite Teile des Landes.
Sonnenschein, milde Luft und erste Blüten – der Frühling hat Österreich weiterhin fest im Griff. Und auch die neue Woche startet mit einigen Wolken, besonders über Bergen und Hügeln, es bleibt aber überwiegend trocken, so die Meteorologen von Geosphere Austria. Nachmittags blinzelt die Sonne überall auch mal länger durch und sorgt für angenehme Frühlingsgefühle. Nur im Norden und Osten frischt der Wind aus Ost bis Süd etwas auf, sonst bleibt es ruhig. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zwei und fünf Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 13 bis 18 Grad.
Sonnenschein und milde Temperaturen
Am Dienstag strahlt die Sonne über weite Teile Österreichs, nur über den Bergen und Hügeln tauchen nachmittags ein paar harmlose Quellwolken auf. Einzelne kurze Schauer bleiben schwach. Im Osten und am Alpenrand frischt der Südwind auf, sonst bleibt es überwiegend ruhig. Die Temperaturen starten morgens bei minus eins bis fünf Grad und klettern tagsüber auf 12 bis 18 Grad.
Von Westen ziehen am Mittwoch dichtere Wolkenfelder auf, dazu tauchen über den Bergen immer mehr Quellwolken auf. Besonders im Bergland kann es kurze Schauer geben, im Flachland bleibt es meist trocken. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zwei und fünf Grad, tagsüber steigen sie auf milde 13 bis 18 Grad.
Kurze Regenschauer, dann wieder Sonne
Am Donnerstag beginnt der Tag besonders im Donauraum sowie in manchen Becken und Tälern noch mit Frühnebel, der sich schnell auflöst. Aus dem Hügel- und Bergland ziehen immer mehr Quellwolken auf und bringen Regenschauer, die allmählich auch das Flachland erreichen. Am trockensten bleibt es entlang der Donau und im Südosten. Die Temperaturen starten bei rund null bis fünf Grad und erreichen maximal 18 Grad, am wärmsten wird es im Südosten.
Am Freitag strahlt wieder die Sonne über weite Teile Österreichs, die Regenwahrscheinlichkeit sinkt. Nur über den Bergen tauchen ab und zu Wolken auf, am häufigsten im Südosten. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Ost bis Süd, nördlich des Alpenhauptkammes zeigt sich leichter Föhn. Die Temperaturen starten bei etwa null bis fünf Grad und klettern tagsüber auf 15 bis 17 Grad, mit Föhn lokal auch höher.
