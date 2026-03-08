Frühlingswetter pur: Sonnige Tage setzen sich fort

Sonnenschein, milde Luft und erste Blüten – der Frühling hat Österreich weiterhin fest im Griff. Und auch die neue Woche startet mit einigen Wolken, besonders über Bergen und Hügeln, es bleibt aber überwiegend trocken, so die Meteorologen von Geosphere Austria. Nachmittags blinzelt die Sonne überall auch mal länger durch und sorgt für angenehme Frühlingsgefühle. Nur im Norden und Osten frischt der Wind aus Ost bis Süd etwas auf, sonst bleibt es ruhig. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zwei und fünf Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 13 bis 18 Grad.