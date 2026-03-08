Betrunkener Radfahrer (71) stürzte in den Inn

Erste Hilfe und Notruf

Ein deutsches Pärchen (31 und 28), das kurz darauf an der Unglücksstelle vorbeikam, sah das Rad auf der Böschung liegen und den stark illuminierten Landsmann im Wasser. Die beiden schafften es, den Mann aus dem Fluss zu ziehen. Sie leisteten Erste Hilfe und verständigten per Notruf die Rettung.