Betrunkener Radfahrer (71) stürzte in den Inn

Vollgetankt bis oben hin mit Alkohol setzte sich ein 71-jähriger Deutscher am frühen Samstagabend noch auf sein Fahrrad. Er wollte damit offenbar am Innradweg von Schärding bis in seine 15 Kilometer entfernte Heimatstadt Passau fahren. Das ging gehörig schief. Der Mann landete im Fluss, wurde glücklicherweise aber von Landsleuten herausgefischt.
Die warmen Temperaturen am Samstag dürften bei einem 71-jährigen Deutschen großen Durst ausgelöst haben. Allerdings löschte er diesen nicht mit Wasser oder Fruchtsäften, sondern mit jeder Menge Alkohol.
Auf die Weise innerlich „erfrischt“ traute er sich gegen 18.30 Uhr offenbar noch zu, mit seinem Fahrrad am Innradweg von Schärding zurück nach Passau zu fahren. Allerdings dürfte er sich mit diesem Plan gewaltig überschätzt haben. Denn er verlor am Rad das Gleichgewicht und stürzte in den Inn.
Erste Hilfe und Notruf
Ein deutsches Pärchen (31 und 28), das kurz darauf an der Unglücksstelle vorbeikam, sah das Rad auf der Böschung liegen und den stark illuminierten Landsmann im Wasser. Die beiden schafften es, den Mann aus dem Fluss zu ziehen. Sie leisteten Erste Hilfe und verständigten per Notruf die Rettung.
Der 71-Jährige, dem das unfreiwillige Bad nicht sonderlich behagt hatte, wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Schärding gebracht, wo bei dem Deutschen auch ein Alkotest durchgeführt wurde: Er hatte zu dem Zeitpunkt noch 1,46 Promille. Er wird wegen Lenkens eines Fahrzeuges im alkoholisierten Zustand (§ 5 StVO) bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.
