Drei Verletzte bei Frontalcrash im Ortsgebiet

Warum es zu dem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Kaufing bei Rüstorf kommen konnte, ist noch unklar. Die Fahrbahn war trocken, die Sicht gut. Bei der Kollision wurden drei Menschen verletzt, eine Frau sogar so schwer, dass sie mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden musste.
Ein 23-Jähriger aus Ampflwang war am Samstag gegen 14.40 Uhr gemeinsam mit seiner 21-jährigen Freundin im Ortsgebiet Kaufing (Gemeinde Rüstorf) auf der Kaufinger Gemeindestraße Richtung Osten unterwegs.
An der Engstelle am sogenannten „Baldinger Berg“ kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen einer 39-Jährigen aus Schwanenstadt.
Beide Fahrzeuglenker wurden dabei leicht verletzt. Die 21-jährige Beifahrerin erlitt dagegen schwerere Verletzungen, sie musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels geflogen werden.
