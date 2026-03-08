Drei Verletzte bei Frontalcrash im Ortsgebiet

Warum es zu dem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Kaufing bei Rüstorf kommen konnte, ist noch unklar. Die Fahrbahn war trocken, die Sicht gut. Bei der Kollision wurden drei Menschen verletzt, eine Frau sogar so schwer, dass sie mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden musste.