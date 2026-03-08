Einzigartige Tanzmomente für die perfekte Hochzeit

Tanze deine einzigartige Liebesgeschichte – klingt das nicht romantisch und wunderschön? Und ganz ehrlich. Wer träumt nicht davon mit seiner Traumfrau bzw. mit seinem Traummann engelsgleich übers Parkett zu schweben? Das geht! Kathrin Zeitreich zeigt wie!
Eigentlich sind Kathrin und Martin das DJ-Duo Zeitreich. Aber sie können nicht nur gute Musik auflegen – Kathrin kann auch eine verdammt heiße Sohle aufs Parkett legen! Die Wahl-Weidenerin hat ein Studium in Tanzpädagogik und Tanzmedizin in Österreich und dem Trinity College in London gemacht. Dieses Können bietet sie seit einiger Zeit gemeinsam mit dem Boutique-Hotel Nils in Weiden am See an. Und das für die schönste Sache der Welt – nämlich das Heiraten und hier ganz besonders den Hochzeitstanz. „Unser Wedding Dance Retreat richtet sich an Paare, die ihren Hochzeitstanz zu einem persönlichen und unvergesslichen Erlebnis machen möchten“, so Kathrin.
7 Tage und 6 Nächte bewusste Zeit zu Zweit
Mit dem Boutiquehotel Nils am See in Weiden hat sie einen Partner gefunden, der weiß, worum es geht – Hotelaufenthalt, gemeinsames Dinner und wunderschöne Zeit direkt am Neusiedler See inklusive. Und wie läuft das jetzt ab? Wenn das Paar ankommt?
Kathrin lacht. „Zuerst gibt es ein Kennenlernen, wo man die Wünsche und Vorstellungen, sowie die Musikvorlieben besprechen kann“, schildert sie. Danach entwirft sie eine auf das Paar maßgeschneiderte Choreografie, die dann in 15 Privatstunden Tanztraining angelernt wird. „Es gibt dann auch Fotos vom Training“, verrät Kathrin.
Dazu gehört außerdem noch eine Bekleidungsberatung zu Tanzkleidung und Schuhen, abgestimmt auf die jeweilige Choreo. Gespickt ist das alles mit ganz viel Paarzeit, an die man sich bestimmt auch viele Jahre später noch gerne erinnert! Mehr unter nilsamsee.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.