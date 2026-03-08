Vorteilswelt
Für den schönsten Tag

Einzigartige Tanzmomente für die perfekte Hochzeit

Burgenland
08.03.2026 16:00
Dieses Paar ist bereits verheiratet und war von seinem Hochzeitstanz angetan. Auch die ...
Dieses Paar ist bereits verheiratet und war von seinem Hochzeitstanz angetan. Auch die „Aufführung“ am wichtigsten Tag in ihrem bisherigen Paar-Leben verlief perfekt.(Bild: Karin Bergmann)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Tanze deine einzigartige Liebesgeschichte – klingt das nicht romantisch und wunderschön? Und ganz ehrlich. Wer träumt nicht davon mit seiner Traumfrau bzw. mit seinem Traummann engelsgleich übers Parkett zu schweben? Das geht! Kathrin Zeitreich zeigt wie!

Eigentlich sind Kathrin und Martin das DJ-Duo Zeitreich. Aber sie können nicht nur gute Musik auflegen – Kathrin kann auch eine verdammt heiße Sohle aufs Parkett legen! Die Wahl-Weidenerin hat ein Studium in Tanzpädagogik und Tanzmedizin in Österreich und dem Trinity College in London gemacht. Dieses Können bietet sie seit einiger Zeit gemeinsam mit dem Boutique-Hotel Nils in Weiden am See an. Und das für die schönste Sache der Welt – nämlich das Heiraten und hier ganz besonders den Hochzeitstanz. „Unser Wedding Dance Retreat richtet sich an Paare, die ihren Hochzeitstanz zu einem persönlichen und unvergesslichen Erlebnis machen möchten“, so Kathrin.

7 Tage und 6 Nächte bewusste Zeit zu Zweit
Mit dem Boutiquehotel Nils am See in Weiden hat sie einen Partner gefunden, der weiß, worum es geht – Hotelaufenthalt, gemeinsames Dinner und wunderschöne Zeit direkt am Neusiedler See inklusive. Und wie läuft das jetzt ab? Wenn das Paar ankommt?

Kathrin lacht. „Zuerst gibt es ein Kennenlernen, wo man die Wünsche und Vorstellungen, sowie die Musikvorlieben besprechen kann“, schildert sie. Danach entwirft sie eine auf das Paar maßgeschneiderte Choreografie, die dann in 15 Privatstunden Tanztraining angelernt wird. „Es gibt dann auch Fotos vom Training“, verrät Kathrin.

Kathrin zeigt Paaren, wie sie miteinander übers Parkett schweben können. Angeboten wird das Wedding Retreat bis Ende April.
Kathrin zeigt Paaren, wie sie miteinander übers Parkett schweben können. Angeboten wird das Wedding Retreat bis Ende April.(Bild: Zeitreich)

Dazu gehört außerdem noch eine Bekleidungsberatung zu Tanzkleidung und Schuhen, abgestimmt auf die jeweilige Choreo. Gespickt ist das alles mit ganz viel Paarzeit, an die man sich bestimmt auch viele Jahre später noch gerne erinnert! Mehr unter nilsamsee.at

Burgenland
08.03.2026 16:00
Burgenland
Bioland Burgenland
Bio-Genossenschaft mit mehr als 100 Abnehmern
Lage angespannt
Regionale Tricks für mehr Schwung am Arbeitsmarkt
Schock nach Baby-Glück
Vater stirbt drei Tage nach Geburt seiner Tochter
Regionaler Kreislauf
Neusiedler-See-Schlamm für die Landwirtschaft
Jahr der Bäuerinnen
„Landladys“ als starke Frauen in Landwirtschaft
