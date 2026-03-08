Einzigartige Tanzmomente für die perfekte Hochzeit

Eigentlich sind Kathrin und Martin das DJ-Duo Zeitreich. Aber sie können nicht nur gute Musik auflegen – Kathrin kann auch eine verdammt heiße Sohle aufs Parkett legen! Die Wahl-Weidenerin hat ein Studium in Tanzpädagogik und Tanzmedizin in Österreich und dem Trinity College in London gemacht. Dieses Können bietet sie seit einiger Zeit gemeinsam mit dem Boutique-Hotel Nils in Weiden am See an. Und das für die schönste Sache der Welt – nämlich das Heiraten und hier ganz besonders den Hochzeitstanz. „Unser Wedding Dance Retreat richtet sich an Paare, die ihren Hochzeitstanz zu einem persönlichen und unvergesslichen Erlebnis machen möchten“, so Kathrin.