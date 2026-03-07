Die Giganten aus der Tiefe sind zurück

Keine Spinnen, sondern Krebse

So furchteinflößend ihr Name klingt: Mit Spinnen haben sie nichts zu tun. Die Japanischen Riesenseespinnen gehören zu den Krebstieren – ausgestattet mit zehn Beinen statt acht. Ihr Erscheinungsbild mag an Spinnen erinnern, biologisch sind sie jedoch gewaltige Krabben, perfekt angepasst an ein Leben in der Tiefsee.