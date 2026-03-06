„Alpine Risiken nicht ausreichend untersucht“

Fakt ist: Wir brauchen die Energie! Die sinnvollste Möglichkeit, in Tirol Energie zu erzeugen, ist halt einmal die Wasserkraft. Natürlich muss man auch die Sonne sowie – punktuell – den Wind nutzen. Doch eine echte Versorgung mit nachhaltiger Energie ist bei uns nur mit Wasserkraft möglich. Natürlich könnten wir unsere Energie auch aus Atom- oder Heizkraftwerken beziehen. Doch davon einmal abgesehen, dass Öl und Gas wegen des Krieges derzeit täglich teurer werden, will das ohnehin keiner – auch WWF und Alpenverein nicht. Daher ist der Bau neuer Kraftwerke ein Gebot der Stunde. Natürlich maßvoll und naturschonend, doch das macht die Tiwag ohnedies. Die Verlegung von Ameisenhügeln ist nur ein Beispiel dafür, wie sorgsam die Tiwag beim Bau neuer Anlagen vorgeht.