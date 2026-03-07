Gabriel Odor bei Allround-WM auf Top-Ten-Kurs

Eisschnellläufer Gabriel Odor hat bei den Allround-Weltmeisterschaften in Heerenveen gute Chancen auf die Top Ten. Nach 500 und 5.000 m bzw. zwei der vier Distanzen ist der Tiroler Elfter.
Auch die Chance auf die Top acht scheint intakt. Seine engere Landsfrau Jeannine Rosner rangiert bei den Frauen nach den Rennen über 500 und 3.000 m auf Position 15. Für beide geht es am Sonntag (ab 13.30 Uhr) über 1.500 m weiter. Ignaz Gschwentner war im Sprint-Vierkampf 23. geworden.
Odor überzeugte im 24er-Feld über 500 m in 36,22 Sek. als Vierter, nur 0,21 Sek. fehlten auf Platz zwei. Unerreichbar war der in 34,22 siegreiche Jordan Stolz. Der US-Star hatte ein Husarenstück mit Teilnahmen in Sprint und Allround in Angriff genommen, hatte am Donnerstag Teil eins seiner Mission mit der Silbermedaille abgeschlossen. Auf dem 5.000er lief Odor gemeinsam mit Stolz und löste die Zeit als 15. in 6:30,52 Min. aus. Stolz führt vor 5.000-m-Sieger Sander Eitrem, der Norweger ist aber nun Titelfavorit. Für Odor sind die 1.500 m seine stärkste der vier Strecken.
Schafft es der über diese Distanz Olympiaachte nach drei Strecken in die Top acht, ist er auch im abschließenden 10.000er dabei. Für Rosner ist das nach einer langen Saison mit starken Leistungen außer Reichweite. Für sie ist die 3.000-m-Distanz ihre beste, da reichte es in 4:04,31 Min. für Rang acht. Über 500 m wurde die 19-Jährige in 40,30 Sek. unter ebenfalls 24 Teilnehmerinnen 20. Es führt Ragne Wiklund. Sie könnte für ein norwegisches Gold-Doppel sorgen. Die Sprint-Titel gingen durch Jenning de Boo und überlegen durch Femke Kok an die Niederlande.
