Gabriel Odor bei Allround-WM auf Top-Ten-Kurs

Schafft es der über diese Distanz Olympiaachte nach drei Strecken in die Top acht, ist er auch im abschließenden 10.000er dabei. Für Rosner ist das nach einer langen Saison mit starken Leistungen außer Reichweite. Für sie ist die 3.000-m-Distanz ihre beste, da reichte es in 4:04,31 Min. für Rang acht. Über 500 m wurde die 19-Jährige in 40,30 Sek. unter ebenfalls 24 Teilnehmerinnen 20. Es führt Ragne Wiklund. Sie könnte für ein norwegisches Gold-Doppel sorgen. Die Sprint-Titel gingen durch Jenning de Boo und überlegen durch Femke Kok an die Niederlande.