Bei Arzt in Spanien

Ronaldo „schlimmer als erwartet“ verletzt

06.03.2026 19:40
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fußball-Altstar Cristiano Ronaldo hat den saudi-arabischen Klub Al Nassr nach Angaben von Trainer Jorge Jesus vorübergehend verlassen, um sich in Spanien am Oberschenkel behandeln zu lassen.

„Ronaldo hat sich im letzten Spiel eine Muskelverletzung zugezogen. Nach den Tests ist klar geworden, dass die Verletzung schlimmer als erwartet ist und Ruhe erfordert. Cristiano ist dann nach Spanien geflogen. Die Verletzung erfordert eine Behandlung bei einem Fachmann in Madrid, der schon länger mit ihm zusammenarbeitet.“, sagte Jesus auf einer Pressekonferenz. Bereits zuvor hatte der Tabellenführer der Saudi Pro League die Verletzung des Portugiesen bestätigt.

Cristiano Ronaldo verletzte sich im Spiel gegen Al Fayha.
Pause für Superstar
Ronaldo verletzt: Al-Nassr gibt Diagnose bekannt
03.03.2026
Aufregung um Superstar
WM-Sorgen und Flucht: Spekulationen um Ronaldo
03.03.2026

Ronaldo für WM-Tests fraglich
Dem 41-Jährigen, der mit 22 Toren in 26 Einsätzen wettbewerbsübergreifend Al Nassrs bester Torschütze ist, wurde deshalb die Abreise in Richtung Madrid gestattet. Ob Ronaldo für Portugals WM-Vorbereitungsspiele gegen Mexiko (29. März) und die USA (1. April) fit wird, ist unsicher.

