Ronaldo „schlimmer als erwartet“ verletzt

„Ronaldo hat sich im letzten Spiel eine Muskelverletzung zugezogen. Nach den Tests ist klar geworden, dass die Verletzung schlimmer als erwartet ist und Ruhe erfordert. Cristiano ist dann nach Spanien geflogen. Die Verletzung erfordert eine Behandlung bei einem Fachmann in Madrid, der schon länger mit ihm zusammenarbeitet.“, sagte Jesus auf einer Pressekonferenz. Bereits zuvor hatte der Tabellenführer der Saudi Pro League die Verletzung des Portugiesen bestätigt.