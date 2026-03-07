Vorteilswelt
In Linz

Heimsieg von Polleres beim World-Tour-Turnier

Sport-Mix
07.03.2026 18:52
Michaela Polleres
Michaela Polleres(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die zweifache olympische Medaillengewinnerin Michaela Polleres hat auf heimischem Boden einen World-Tour-Turniersieg gelandet. Die Niederösterreicherin setzte sich am Samstag beim Oberösterreich-Grand-Prix in Linz in der Klasse bis 70 kg durch. 

0 Kommentare

Im Finale besiegte sie die Schweizerin April Lynn Fohouo im Golden Score mit Ippon. Es ist der insgesamt zweite Linzer World-Tour-Titel für Rot-Weiß-Rot. Für die Premiere hatte Shamil Borchashvili in der Klasse bis 81 kg 2023 gesorgt.

  Polleres war als Weltranglisten-16. auf Position fünf gesetzt. Auf dem Weg ins Finale feierte sie Siege gegen die Tschechin Anna Skalska, die Britin Kelly Petersen-Pollard und die Deutsche Samira Bock. Im Duell um Gold war die 28-Jährige als die klar Erfahrenere Favoritin, Fohouo allerdings ist doch Junioren-Weltmeisterin und war zuletzt beim Grand Slam in Paris Zweite. Im ersten Vergleich der beiden kassierte der Youngster zwei Verwarnungen (Shido), Polleres eine. In der Entscheidung benötigte die Lokalmatadorin dann nur 16 Sekunden für den siegbringenden Wurf.

(Bild: GEPA)

ÖJV-Präsident Martin Poiger war schon vor dem Kampf von Polleres‘ Sieg überzeugt: „Michi steigert sich von Kampf zu Kampf, ist total verdient ins Finale eingezogen. Sie hat den kleinsten Fehler ihrer Konkurrentinnen erbarmungslos ausgenützt. Von den übrigen 14 am Samstag angetretenen Österreichern schaffte es niemand in den Finalblock. Der ebenfalls gesetzte Bernd Fasching (-81 kg) musste sich in seinem Auftaktkampf Vusal Galandarzade (AZE) mit Ippon geschlagen geben. Auch Comebackerin Magdalena Krssakova (-70) und Samuel Gaßner(-73) schieden vorzeitig aus.

Sport-Mix
07.03.2026 18:52
