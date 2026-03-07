Heimsieg von Polleres beim World-Tour-Turnier

Polleres war als Weltranglisten-16. auf Position fünf gesetzt. Auf dem Weg ins Finale feierte sie Siege gegen die Tschechin Anna Skalska, die Britin Kelly Petersen-Pollard und die Deutsche Samira Bock. Im Duell um Gold war die 28-Jährige als die klar Erfahrenere Favoritin, Fohouo allerdings ist doch Junioren-Weltmeisterin und war zuletzt beim Grand Slam in Paris Zweite. Im ersten Vergleich der beiden kassierte der Youngster zwei Verwarnungen (Shido), Polleres eine. In der Entscheidung benötigte die Lokalmatadorin dann nur 16 Sekunden für den siegbringenden Wurf.