Großbrand im Burgenland zerstört Scheune und Auto

Die höchste Alarmstufe wurde in der Nacht auf Mittwoch in Winten, einer kleinen Ortschaft in der Marktgemeinde Eberau im Bezirk Güssing, ausgelöst. Ein Holzstadl in unmittelbarer Nähe zu einem Wohngebäude stand in Vollbrand. Ein Pkw, der zwischen den beiden Objekten abgestellt war, hatte durch die enorme Hitzentwicklung ebenfalls Feuer gefangen.