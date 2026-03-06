Rekordsieg von Prevc! Rückschlag für Lisa Eder

Eder, derzeit noch Dritte im Gesamtweltcup, fehlten nach einem verpatzten ersten Durchgang 11,8 Punkte auf das Podium. „Dass es nicht meine Lieblingsschanze ist, weiß ich jetzt“, analysierte die Salzburgerin. „Es war mehr drin.“ Die Oberösterreicherin Julia Mühlbacher kam nicht über den 19. Platz hinaus. In der kommenden Woche stehen noch zwei Bewerbe am legendären Holmenkollen in Oslo auf dem Programm, ehe die Saison mit den Skiflug-Weltcups in Vikersund und Planica abgeschlossen wird