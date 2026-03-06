Vorteilswelt
Skispringen in Lahti

Rekordsieg von Prevc! Rückschlag für Lisa Eder

Ski Nordisch
06.03.2026 11:47
Nika Prevc hat sich erneut in die Skisprung-Geschichtsbücher eingetragen!
Nika Prevc hat sich erneut in die Skisprung-Geschichtsbücher eingetragen!(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Überfliegerin Nika Prevc hat am Freitag auch den zweiten Bewerb in Lahti überlegen gewonnen und mit dem 16. Saisonsieg einen Rekord im Skisprung-Weltcup der Frauen aufgestellt. Die 20-jährige Slowenin siegte in Finnland wie auch schon tags zuvor mit Respektabstand vor Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström aus Norwegen und der Japanerin Nozomi Maruyama. Hinzenbach-Siegerin Lisa Eder verpasste als beste Österreicherin auf Rang zwölf hingegen eine Top-Ten-Platzierung.

0 Kommentare

Mit ihrem 38. Weltcupsieg und dem 16. im 28. Bewerb des laufenden Winters übertrumpfte Prevc die Japanerin Sara Takanashi, die als bisherige Rekordhalterin 15 Mal in der Saison 2013/14 triumphiert hatte. Prevc, die am Donnerstag ihren dritten Gesamtweltcupsieg en suite fixiert hatte, dominierte etwa eine Autostunde nördlich von Helsinki mit Sprüngen auf 130 sowie 128,5 m und gewann mit einem Vorsprung von 14,5 Punkten vor Ström. Maruyama lag bereits 29,9 Zähler zurück.

Lisa Eder
Lisa Eder(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)

Eder, derzeit noch Dritte im Gesamtweltcup, fehlten nach einem verpatzten ersten Durchgang 11,8 Punkte auf das Podium. „Dass es nicht meine Lieblingsschanze ist, weiß ich jetzt“, analysierte die Salzburgerin. „Es war mehr drin.“ Die Oberösterreicherin Julia Mühlbacher kam nicht über den 19. Platz hinaus. In der kommenden Woche stehen noch zwei Bewerbe am legendären Holmenkollen in Oslo auf dem Programm, ehe die Saison mit den Skiflug-Weltcups in Vikersund und Planica abgeschlossen wird

Ski Nordisch
06.03.2026 11:47
