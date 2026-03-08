Feuerwehr übt schwierige Szenarios mit VR-Brille

Aufgeschlossen für die Anwendung zeigt sich Rene Fasching, der Bezirksreferent für Neue Medien: „Neue Technologien wie KI oder Virtual Reality sollte man sich frühzeitig ansehen – auch wenn es noch keinen konkreten Einsatz dafür gibt. Es geht darum, den Blick zu öffnen, Möglichkeiten zu verstehen und dann strukturiert zu entscheiden, wo Technik sinnvoll eingesetzt werden kann.“