Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Technologie

Feuerwehr übt schwierige Szenarios mit VR-Brille

Burgenland
08.03.2026 18:00
Lernen mit der großen Brille zu sehen.
Lernen mit der großen Brille zu sehen.(Bild: LFV-Bgld.)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Den Feuerwehren bringt die Anwendung von virtueller Wirklichkeit viele Vorteile: Schwierige Einsätze können ohne Risiko für die Teilnehmer geübt werden. 

0 Kommentare

Virtual Reality (VR) also per Computer künstlich erzeugte Wirklichkeit bereichert nun auch die Trainings der Florianis. Im Feuerwehrhaus Neufeld erlebten die Auszubildenden mit einer aufgesetzten VR-Brille praxisnah, welche Möglichkeiten die neue Technologie derzeit eröffnet. Zwei Firmen aus Oberösterreich mit einschlägiger Expertise stellten ihre Simulationen zur Verfügung. Dabei ging es nicht um den Ersatz für klassische Übungen – sondern darum, neue Werkzeuge kennenzulernen und fachlich einzuordnen.

Den virtuellen Raum gemeinsam betreten.
Den virtuellen Raum gemeinsam betreten.(Bild: LFV-Bgld.)

Vorgänge üben, die in echt schwer darstellbar sind. Unter anderem wurden dabei Risiko-Objekte virtuell begangen, taktische Planspiele erläutert, komplexe Einsätze mit mehreren verletzten Personen geübt oder auch Lagen, die in der Wirklichkeit nur mit großem Aufwand darstellbar sind.

Was der Feuerwehrmann in der Brille sieht wird am Bildschirm dahinter dargestellt.
Was der Feuerwehrmann in der Brille sieht wird am Bildschirm dahinter dargestellt.(Bild: LFV-Bgld.)

Aufgeschlossen für die Anwendung zeigt sich Rene Fasching, der Bezirksreferent für Neue Medien: „Neue Technologien wie KI oder Virtual Reality sollte man sich frühzeitig ansehen – auch wenn es noch keinen konkreten Einsatz dafür gibt. Es geht darum, den Blick zu öffnen, Möglichkeiten zu verstehen und dann strukturiert zu entscheiden, wo Technik sinnvoll eingesetzt werden kann.“

Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren durchwegs positiv – viele waren überrascht, wie realistisch und strukturiert sich solche Szenarien abbilden lassen. Und ein wenig hatte die Übung ja auch die Faszination von Computer-Spielen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
08.03.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
4° / 17°
Symbol wolkig
Güssing
-0° / 17°
Symbol heiter
Mattersburg
-0° / 18°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
4° / 18°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
1° / 16°
Symbol heiter

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.633 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
284.676 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
254.703 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2744 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2200 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Ölproduktion eingebrochen ++ Atomanlage beschädigt
1610 mal kommentiert
Mehr Burgenland
Für den schönsten Tag
Einzigartige Tanzmomente für die perfekte Hochzeit
Bioland Burgenland
Bio-Genossenschaft mit mehr als 100 Abnehmern
Lage angespannt
Regionale Tricks für mehr Schwung am Arbeitsmarkt
Schock nach Baby-Glück
Vater stirbt drei Tage nach Geburt seiner Tochter
Regionaler Kreislauf
Neusiedler-See-Schlamm für die Landwirtschaft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf