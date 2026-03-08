Bio-Genossenschaft mit mehr als 100 Abnehmern

Bio-Mini-Würstel und Leberkäs für die Therme

Neuer Abnehmer ist auch die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen. „Wir haben unser Frühstücksangebot um etliche Bio-Produkte der Genossenschaft gezielt erweitert und sind mit der Qualität sehr zufrieden“, erklärt auch Geschäftsführer Martin Adelwöhrer bei einem Besuch von Hannes Anton. Na denn: Wir wünschen guten – biologischen – Appetit!