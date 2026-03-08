Bio-Genossenschaft mit mehr als 100 Abnehmern

Unser Heimatland ist reich an biologischem Genuss – und davon sollen möglichst viele – Kunden wie Bauern – etwas haben.
Vorausschauend hat man dafür 2021 die Vermarktungsplattform Biogenossenschaft Burgenland als direkten Vertriebskanal gegründet. Fünf Jahre später, kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen.
Wurde die Genossenschaft von sechs Mitgliedern ins Leben gerufen, sind jetzt 27 Mitglieder und mehr als 60 weitere Partnerbetriebe mit im Boot. „Wir haben mittlerweile mehr als 100 zufriedene Abnehmer unserer biologischen Köstlichkeiten“, freut sich auch Geschäftsführer Hannes Anton über den Erfolg.
Von den drei KRAGES-Kliniken über Kindergärten, Pensionistenheime, größere Tourismusleitbetriebe bis zu Bio-Heurigen oder privaten Unterkünften ist alles vertreten. Auch Großküchen in Wien zählen mittlerweile zu den Abnehmern. 2025 wurden rund 300 Tonnen verarbeitete Bio-Lebensmittel frisch und auf kurzem Wege an die Küchen geliefert.
Bio-Mini-Würstel und Leberkäs für die Therme
Neuer Abnehmer ist auch die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen. „Wir haben unser Frühstücksangebot um etliche Bio-Produkte der Genossenschaft gezielt erweitert und sind mit der Qualität sehr zufrieden“, erklärt auch Geschäftsführer Martin Adelwöhrer bei einem Besuch von Hannes Anton. Na denn: Wir wünschen guten – biologischen – Appetit!
