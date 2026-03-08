Regionale Tricks für mehr Schwung am Arbeitsmarkt

Das neue Förderprogramm 55+ des AMS sieht Hoffmann als Chance. „Der Zuschuss zu den Lohnkosten für Unternehmen hilft bei der Einstellung von Mitarbeitern über 55 Jahren, die länger als 90 Tage in Betreuung des AMS Burgenland stehen. Die Förderung ist vor Beginn der Beschäftigung beim AMS zu beantragen“, erklärt er. Dies ermögliche auch den Gemeinden, kosteneffizient wichtige Saisonarbeiten wie Heckenschneiden, Rasenmähen und die Pflege von Freibädern zu erledigen. „Gerade im Frühjahr, wenn viele Grünraumarbeiten anstehen, ist es ein enormer Vorteil, notwendige Ressourcen bereitstellen zu können“, sagt Hoffmann.