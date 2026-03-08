Regionale Tricks für mehr Schwung am Arbeitsmarkt

In allen Bezirken ist die Arbeitslosigkeit gestiegen, nur nicht in Mattersburg. Woher die positiven Impulse stammen, verraten zwei Kenner der Materie, die die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen AMS, Politik und regionalen Unternehmen hervorheben.
Markus Plattner ist Leiter des AMS Mattersburg, Thomas Hoffmann SPÖ-Bezirksvorsitzender, Gemeindesprecher im Landtag und Bürgermeister in Schattendorf. Ganz genau haben die beiden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Visier, die gegenwärtig prekär sind. Die Arbeitslosigkeit ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen, viele Menschen in Österreich leiden darunter. „Dennoch können wir im Bezirk Mattersburg auf bemerkenswerte Erfolge zurückblicken. Unser Arbeitsmarkt hat sich als stabilster im ganzen Land erwiesen.“
Konstante Zahlen im Bezirk Mattersburg
Im Burgenland nahm die Arbeitslosigkeit 2025 um 3,3 Prozent zu, während die Zahlen im Bezirk Mattersburg weitgehend konstant geblieben sind. Im Endeffekt konnte sogar ein leichtes Plus verzeichnet werden. Plattner führt dies auf die enge Kooperation zwischen dem AMS, den Gemeinden und den regionalen Betrieben zurück: „Diese Zusammenarbeit ermöglicht es, die Bedürfnisse der Arbeitssuchenden und Unternehmen gezielt zu adressieren und die Herausforderungen mit einem breiten Dienstleistungsangebot proaktiv zu verknüpfen.“
Ein wichtiger Aspekt der aktuellen Arbeitsmarktsituation ist die steigende Zahl der Beschäftigten ab 55 Jahren. 2008 gehörten 7500 Arbeitskräfte diesem Alterssegment an, 2025 waren es bereits mehr als 21.000 – das entspricht einem Plus von 180 Prozent. „Genau für diese Zielgruppe braucht es gebündelte Maßnahmen. Mit der Aktion 55+ schaffen wir neue Perspektiven für ältere Jobsuchende und integrieren sie wieder in die Berufswelt“, teilt Platter mit.
Mit der Aktion 55+ schaffen wir neue Perspektiven für ältere Jobsuchende und integrieren sie wieder in die Berufswelt
Markus Plattner
Das neue Förderprogramm 55+ des AMS sieht Hoffmann als Chance. „Der Zuschuss zu den Lohnkosten für Unternehmen hilft bei der Einstellung von Mitarbeitern über 55 Jahren, die länger als 90 Tage in Betreuung des AMS Burgenland stehen. Die Förderung ist vor Beginn der Beschäftigung beim AMS zu beantragen“, erklärt er. Dies ermögliche auch den Gemeinden, kosteneffizient wichtige Saisonarbeiten wie Heckenschneiden, Rasenmähen und die Pflege von Freibädern zu erledigen. „Gerade im Frühjahr, wenn viele Grünraumarbeiten anstehen, ist es ein enormer Vorteil, notwendige Ressourcen bereitstellen zu können“, sagt Hoffmann.
