„Die Skandalisierung ist jetzt implodiert“

Vorwürfe zurückgewiesen

Für SPÖ-Klubobmann Roland Fürst stellte sich angesichts der vielen Funktionen die Frage, ob diese alle rechtlich miteinander vereinbar sind. Denn Parlamentarische Mitarbeiter dürfen keine bezahlte Beschäftigung bei Parteien ausüben. Fürst zweifelte, dass Jägerbauer ehrenamtlich Parteisekretär ist. Schon damals wies Jägerbauer aber den Vorwurf, ein „Multifunktionär“ zu sein und einen Rechtsverstoß zu begehen, klar zurück. In der Sache wurde schließlich auch die Parlamentsdirektion in der Bundeshauptstadt aktiv und forderte Jägerbauer zur Stellungnahme auf.